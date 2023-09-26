Прямой эфир для предпринимателей по вопросу аренды земли пройдет в Подмосковье 28 сентября
Прямой эфир от Комитета по конкурентной политике Московской области состоится 28 сентября в Telegram-канале konkurenTEAM. Начало в 15:00.
Во время прямого эфира можно будет узнать, как найти земельный участок под бизнес на портале ЕАСУЗ и на инвестпортале Подмосковья. Эксперты расскажут, что нужно субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в торгах, а также об особенностях предоставления участков СМП.
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