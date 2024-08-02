Пруд в поселке Новая Ольховка очистят от мусора и водорослей

Расчистка пруда поможет в восстановлении экосистемы и позволит создать комфортные условия для отдыха жителей на берегу. Работы проводят с помощью спецтехники. Сейчас началась санитарная очистка озера: уборка мусора, удаление камыша, обрезка аварийных деревьев. Все растительные остатки утилизируют.

«От населения могу сказать, что жители с нетерпением ожидают и искренне сопереживают, поскольку этот пруд находится в центре поселка. Его состояние вызывает беспокойство у людей, особенно тот факт, что он начал зарастать. Это служит показателем того, что ему необходимо помочь, восстановить водный оборот и обеспечить чистоту реки - все это взаимосвязано», - рассказала муниципальный депутат Альбина Красильникова.

Напомним, благодаря программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с 2021 года в регионе расчистили более 150 водоемов общей площадью более 700 гектаров. Эту работу планируют продлить до 2027 года.

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