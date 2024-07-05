Пруд в парке Чехова очистили от водорослей и мусора

Следующая локация - деревня Леониха. Также очищать пруды будут в Панино, Талалихино, Антропово, Любучанах, Ефимовке, Сохинках, Березенках, Высоково, Лешино, Сенино, Пешково, поселке Любучаны, селах Мелихово, Шарапово и Новый Быт и у Набережной в микрорайоне Вокзал.

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Сразу три водоема очистили в деревне Алачково. Специалисты убрали с поверхности воды мусор, водоросли и тину.

Сейчас завершаются работы по очистке прудов в парке культуры и отдыха на площади более 20 тысяч квадратных метров. Здесь нужно привести в порядок семь каскадных прудов. Они созданы еще в XVIII веке. Пруды летом здесь чистят раз в месяц. В начале июля на водоеме работал «Боцман» - небольшое судно, похожее на водоплавающий экскаватор, которое убирает мусор.