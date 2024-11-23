Прозаик Трушин рассказал о связи Константина Паустовского с Подмосковьем

Он отметил, что Паустовского начинают читать с первых классов и его произведения доступны всем.

«Я прочитывал практически все, что им было написано. Вплоть до его сказок, „Жильцы старого дома“, конечно же. Все вот эти замечательные рассказы. Так потихонечку я подбирался к этой теме, поскольку поднять такой пласт было очень сложно и тяжело», - поделился Трушин.

Трушин подчеркнул, что Паустовский любил Подмосковье и во время переездов часто бывал в Луховицах и Коломне. Кроме того, он некоторое время жил в Пушкино по соседству с Владимиром Маяковским. Эта информация стала известна после изучения писем.

Отдельное внимание Трушин уделил литературному конкурсу имени Михаила Пришвина. Он отметил значимость такой площадки для авторов.

«Это очень серьезный, пусть он даже и региональный этот конкурс. Хорошо, что этот конкурс сохранен. Поддержка губернатора и Министерства культуры очень большая. На каком-то этапе поняли, что нужно поделить художественную литературу и краеведческую литературу. То есть стало две номинации», - добавил Трушин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно. При помощи портала жители и гости региона могут подыскать активности на любой вкус и забронировать номер в отеле.