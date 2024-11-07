07 ноября 2024, 18:16

Проверку условий хранения оружия у жителей провели в Одинцове

Пресс-служба Одинцовского г. о.
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Одинцовский отдел лицензионно-разрешительной работы провел проверки условий хранения оружия и выявил более 400 нарушений. Количество имеющихся у них пистолетов и другого снаряжения превышает 25 тысяч.

Сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы с начала этого года провели несколько тысяч проверок. Представители одинцовского отдела оценили условия хранения элементов вооружения и изъяли 161 единицу оружия. Среди них несколько огнестрельных и охотничьих ружей, газовые пистолеты и так далее. Добровольно владельцы сдали еще 358 единиц оружия для утилизации.

Представители одинцовского подразделения также уточняют, что все граждане России могут обращаться в отдел для выдачи нового разрешения не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия старого документа. Медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием следует проходить как минимум один раз в пять лет.

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Одинцово Росгвардия Оружие
07 ноября 2024, 18:17
Фехтовальщик из Воскресенска взял серебро на квалификационном турнире
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Молодые спортсмены из Воскресенска выступили на открытом квалификационном турнире по фехтованию на шпагах. Среди лучших участников — серебряный призер Леонид Селин.

«Этот результат был достигнут месяцами упорных тренировок и стремлением к победе», - отметил Леонид. Для многих участников турнира такие соревнования - это шанс набраться опыта и повысить уверенность в своих силах.

Кроме того, на межрегиональном соревновании «Волга-Волга», которое прошло в Саратове, еще один фехтовальщик из Воскресенска - Алексей Зуев - занял четвертое место, выступив в составе смешанной команды Москвы и Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Спортсмены Воскресенск
07 ноября 2024, 18:16
Концерт к 95-летию композитора Александры Пахмутовой пройдет в Лобне
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«Женщина, которую поют…»

Жителей городского округа Лобня приглашают на творческую встречу , посвященную 95-летию Александры Пахмутовой - советского и российского композитора, автора песен и общественного деятеля. Мероприятие пройдет 8 ноября в Центре досуга «Восточный».

Александра Пахмутова написала около 500 песен и музыкального сопровождения к фильмам. Ей принадлежат известные хиты «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Беловежская пуща», «До свиданья, Москва!», «Нежность», «Орлята учатся летать», «И вновь продолжается бой» и многие другие.

В программе творческого вечера - исполнение любимых песен и просмотр документального фильма о жизни и творчестве Александры Пахмутовой. Зрители узнают интересные факты и увидят архивные кадры.

«Проникновенные мелодии любви, патриотизма и оптимизма затронут струны души и подарят незабываемые эмоции», - обещают организаторы встречи.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Женщины
07 ноября 2024, 18:01
Число нелегальных кредиторов в Москве и Подмосковье уменьшилось на 37%
Unsplash
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Согласно данным Банка России, за девять месяцев 2024 года в Московском регионе выявили 128 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это на 37% меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности.

Большая часть нарушителей - «черные» кредиторы, 36 из которых - в Московской области. Эти компании, зачастую представляясь ломбардами, выдавали займы без лицензий и могли изменять условия договоров без предупреждения.

Банк России передает информацию о выявленных нарушениях в правоохранительные органы. За девять месяцев по таким материалам в России возбудили около 480 административных и более 100 уголовных дел.

Отмечается, что переход компаний в интернет и соцсети способствовал снижению числа нелегальных организаций. Напомним, информация о субъектах с признаками нелегальной деятельности находится на на сайте Банка России в Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Лобня Женщины
07 ноября 2024, 18:00
Школьники из Балашихи посетили научную выставку в Москве
Пресс-служба администрации Балашихи
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открыл уникальную выставку «Время Первых», созданную по поручению президента Владимира Путина. Воспитанники Детского технопарка «Кванториум» из Балашихи, гимназии № 1 и школы № 14 стали первыми гостями этого мероприятия.

В день открытия выставки школьники представили экспозицию и рассказали о проектах «Движения Первых» первому заместителю руководителя Администрации президента Сергею Кириенко. Также мероприятие посетили заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин и генеральный директор «Дирекции выставки достижений „Россия“ Наталья Виртуозова.

Выставка «Время Первых» предлагает посетителям возможность окунуться в мир открытий советских и российских ученых, а также познакомиться с проектами современных школьников.

Экспозиция будет открыта для посетителей до февраля 2025 года, предоставляя возможность всем желающим увидеть инновации и достижения, которые формировали и продолжают формировать облик науки и технологий в России.

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Молодежь Балашиха

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