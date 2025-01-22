Проверку торгового объекта по просьбам жителей провели в Мытищах

Начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова и заместитель начальника отдела содержания территорий управления жилищно-коммунальных услуг Анастасия Адамова магазин «Чижик» на Летной улице в Мытищах по просьбе жителей. Магазин открыли 30 декабря в здании бывшего теплового узла. Владелец изменил разрешенный вид использования участка перед тем, как открыть магазин.

Внутри торгового объекта нарушений не обнаружили, но есть недочеты по внешнему виду и содержанию территории. Руководству предписали убрать граффити, организовать вход для маломобильных граждан и родителей с колясками, а также привести в порядок фасад и вывеску до 28 февраля.

Контейнерную площадку рядом с магазином разместить невозможно, поэтому рабочая группа установит дополнительные мусорные баки на существующей площадке у дома № 44. Строительный мусор уже вывезли, асфальтирование началось 22 января. Шумные работы с применением техники завершатся 27 января. Вопрос наведения порядка у магазина «Чижик» находится на контроле управления потребительского рынка и услуг.