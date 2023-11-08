Проверку спецорганизаций по обслуживанию газового оборудования провели в Подмосковье

С 1 января в 2024 года на территории Московской области обслуживание всего газового оборудования переходит под ответственность «Мособлгаза». До этого времени газовые службы в округах продолжат оказывать услуги по заключенным договорам. Ежемесячно каждое предприятие обязано подтвердить свой потенциал и гарантировать качественное выполнение работ.

Так, полное соответствие всем нормативным прошла компания ООО «Спецгазстройконтроль» из Лобни, а в Долгопрудном завершили проверку компании ООО «Вэлнес». Также инспекции состоялись в Мытищах, Подольске, Кашире, Краснознаменске, Наро-Фоминске и Реутове.

Таким образом, спецорганизации Подмосковья подтвердили готовность к обслуживанию газового оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разработать бесплатную систему безопасности при утечках газа.

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