Проверку систем оповещения при ЧС проведут в Подмосковье 4 октября
Проверку систему оповещения проведут в Подмосковье 4 октября. Сирены и громкоговорители прозвучат с 10:43 до 10:44. Также в эфире общедоступных теле- и радиоканалов проведут замещение эфира.
Как рассказали в управлении МЧС по Подмосковью, проверки пройдут во всех регионах России. Система предназначена для доведения сигнала до жителей в случае угрозы или возникновении чрезвычайных ситуаций.
Во время работы сирены важно сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.
Проверки позволяют проверить работоспособность системы и оценить готовность дежурного персонала к ее запуску.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».