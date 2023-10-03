Проверку систем оповещения при ЧС проведут в Подмосковье 4 октября

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Как рассказали в управлении МЧС по Подмосковью, проверки пройдут во всех регионах России. Система предназначена для доведения сигнала до жителей в случае угрозы или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Во время работы сирены важно сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.

Проверки позволяют проверить работоспособность системы и оценить готовность дежурного персонала к ее запуску.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».