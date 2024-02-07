07 февраля 2024, 22:38

Проверку готовности муниципалитетов к весенним паводкам запустили в Подмосковье

ГКУ МО "МОС АВС"
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Специалисты коммунальных служб приступили к проверкам готовности к паводкам объектов, которые расположены в зонах наиболее вероятных затоплений в период весеннего половодья. Первым проверили городской округ Химки.

Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в Химках проверили канализационно-насосную станцию на улице Заречной, водозаборный узел на Новогорском шоссе и котельную на Нагорном шоссе.

Также инспекторы оценили качество уборки территории от снега, а также проверили наличие и работоспособность откачивающего оборудования и резервных источников электропитания, состояние коммуникаций, подготовку сотрудников к работе в чрезвычайных ситуациях.

Первый этап проверок пройдет с 5 февраля по 5 марта и покажет готовность гидротехнических сооружений, плотин, объектов жизнеобеспечения в 41 муниципалитете.

Второй этап проверок специалисты МОС АВС проведут по плану в марте и апреле. Это 52 коммунальных объекта - котельные, ВНС, ВЗУ, очистные сооружения - в 16 муниципалитетах Подмосковья, находящиеся в зоне возможного подтопления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки Паводки
07 февраля 2024, 23:05
ИИ поможет обнаруживать очаги возгораний в лесах Подмосковья
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Действующая в Подмосковье система мониторинга лесных пожаров включает четыре уровня, которые ежегодно проходят модернизацию. О внедрении в эту систему искусственного интеллекта в интервью «360» рассказал первый заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Эксперт отметил, что раньше диспетчер «на глаз» определял характер задымления, теперь искусственный интеллект сделает этот процесс быстрее и легче.

«С помощью данных, которые мы получаем от камер с ИИ, мы можем построить оптимальный путь, „короткое плечо“ доставки к точке», - добавил Агулов.

Кроме этого, искусственный интеллект позволяет видеть расположение всех сил и средств пожаротушения, а также определяет, задействованы они или свободны.

Он отметил, что львиная доля лесных пожаров возникает по вине человека - неосторожное обращение с огнем, пал травы, брошенные окурки.

В Московской области существует и постоянно развивается четырехуровневая система мониторинга - наземное патрулирование, авиаразведка, видео- и космомониторинг.

Агулов рассказал, что в 2024 году видеомониторинг в Подмосковье будут вести 127 видеокомплексов, установленных на вышках сотовых операторов. Они покрывают 100% леса, подчеркнул специалист. В их работу внедрили ИИ, который будет распознавать характер очагов возгорания.

«К примеру, может идти пар из котельной, и камера должна идентифицировать, что это не дым из леса. <…> Это упрощает жизнь инспектору и диспетчеру», - пояснил Агулов.

Пожары Искусственный интеллект Лесные пожары Видео
07 февраля 2024, 22:59
Профсоюз медиков обсудил работу по снижению трудовых конфликтов в Подмосковье
Пресс-служба МООП РЗ РФ
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Работу по снижению социально-трудовых конфликтов обсудили на региональном совещании Профсоюза работников здравоохранения. В обсуждении приняли участие более 30 председателей городских и районных медицинских учреждений, входящих в организацию.

По словам председателя Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Нины Суслоновой, работа на местах остается сегодня главным приоритетом организации.

«Особенно важно тесно взаимодействовать с главными врачами медучреждений и главами городских округов, строить доверительные партнерские отношения и совместно работать в точках социальной напряженности», - заявила Суслонова.

Также она поблагодарила всех участников совещания за работу и попросила всех быть внимательнее к работникам своих медицинских учреждений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи
07 февраля 2024, 22:19
Областной чемпионат «Информационная безопасность» пройдет в Подольске в марте
Министерство образования МО
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Региональный чемпионат Московской области по компетенции «Информационная безопасность» пройдет в марте в Подольском колледже имени А. В. Никулина. Студенты и школьники будут искать пробелы в информационных системах, а также участвовать в криминалистическом анализе скомпрометированных компьютерных устройств.

Главная цель чемпионата - поддержка талантливых молодых специалистов при трудоустройстве, а также популяризация наиболее востребованных рабочих профессий и компетенций среди подростков и молодежи.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, чемпионат охватывает все возрастные группы учеников, поэтому он проходит в три этапа: для школьников 11-13 лет, школьников от 14 лет и студентов колледжей.

«Важно популяризировать такое важное направление, как „Кибербезопасность“ среди учащихся младших и средних классов, ведь возраст пользователей сети Интернет с каждым годом уменьшается, а количество мошенников и угроз возрастает», - добавили в ведомстве.

Чемпионат пройдет с 11 по 30 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе, которая заработает уже в новом учебном году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Школьники Образование
07 февраля 2024, 21:59
Дорожные службы Подмосковья перевели на усиленный режим работы из-за снегопада
Минтранс Подмосковья
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Мощный снегопад, обрушившийся на Московскую область, вывел более двух тысяч дорожников на расчистку улиц от снега. Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы.

Как сообщили в Минтрансе области, бригады дорожных рабочих очищают от снега и проводят противогололедную обработку муниципальной и региональной сети.

«В связи с усилившимся снегопадом на линию выведено более 2,3 тысяч дорожных рабочих и свыше полутора тысяч единиц снегоуборочной техники. В настоящее время дорожные службы работают по сценарию „Снегопад“. Общественный транспорт перешел на работу по фактическому расписанию», - рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Также он отметил, что ведется постоянный мониторинг дорожной обстановки.

В ведомстве призвали автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте, а тем, кто все же решит отправиться в дорогу, быть особенно внимательными и осторожными - соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе работы по уборке снега идут по утвержденной схеме.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Снегопад

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