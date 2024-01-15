Проверки по соблюдению правил перевозки детей прошли в Щелкове
Сотрудники щелковской Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Детское кресло». Его главная цель — привлечение внимания к соблюдению правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.
Госавтоинспекция напоминает, что перевозить ребенка младше семи лет необходимо в специальном удерживающем устройстве, соответствующем росту и весу пассажира.
Дети старше семи лет могут передвигаться на заднем пассажирском сиденье без детского кресла, но обязательно с использованием ремня безопасности. На переднем пассажирском сиденье до достижения 12 лет необходимо использовать детское кресло.
Инспекторы также напомнили о том, что водителям запрещается оставлять детей до семи лет в машине без присмотра взрослых во время стоянки.
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