15 января 2024, 18:35

Проверки по соблюдению правил перевозки детей прошли в Щелкове

Елена Катасонова
Читайте нас в: Google Новости

Сотрудники щелковской Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Детское кресло». Его главная цель — привлечение внимания к соблюдению правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозить ребенка младше семи лет необходимо в специальном удерживающем устройстве, соответствующем росту и весу пассажира.

Дети старше семи лет могут передвигаться на заднем пассажирском сиденье без детского кресла, но обязательно с использованием ремня безопасности. На переднем пассажирском сиденье до достижения 12 лет необходимо использовать детское кресло.

Инспекторы также напомнили о том, что водителям запрещается оставлять детей до семи лет в машине без присмотра взрослых во время стоянки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

15 января 2024, 18:43
Победителей конкурса чтецов «Святочный рассказ» наградили в Щелкове
Елена Катасонова
Читайте нас в: Google Новости
Церемония награждения победителей Пятого окружного конкурса чтецов «Святочный рассказ» прошла в Щелкове. В этом году в нем приняли участие свыше 80 человек, 28 из которых прошли в финал.

«Это чтение наизусть произведений рождественской направленности. Этот жанр несет нравственное перевоспитание героев. Они вспоминают о милосердии, доброте, вере, взаимопомощи. Важно прочитать так, чтобы донести смысл произведения до слушателя», - сообщила директор Щелковской центральной библиотеки Елена Ильина.

Конкурс проходил в таких номинациях, как «Семейное выступление» и «Индивидуальное выступление».

В завершение мероприятия состоялась премьера песни в исполнении хора «Глиссандо» детской школы искусств имени Юрия Розума.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети конкурсы
15 января 2024, 18:36
Упорство и хорошая физическая форма помогли фигуристам из Раменского стать чемпионами
Ирина Моисеева
Читайте нас в: Google Новости
Юные фигуристы спортивной школы «Раменское» регулярно становятся призерами различных соревнований. О том, как им удалось достичь успеха, рассказал тренер Евгений Ручкин.

Одна из учениц Евгения Ручкина поделилась своей историей. Она занимается в спортивной школе «Раменское» почти семь лет, но на коньки юная спортсменка встала еще в раннем возрасте.

«Для меня это любимое занятие. Выходя на лед, я чувствую свободу. Ведь я катаюсь на коньках с самого раннего детства. Сейчас я тренируюсь по шесть дней в неделю, посещаю спортивную школу и еще дополнительно занимаюсь сама», - рассказала Евгения Ручкина.

Девушка учится в Раменской гимназии, совмещая учебу с занятием фигурным катанием. Вдохновленная примером своих родителей и наставников, Евгения мечтает стать мастером спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований , которые проводят на территории региона для детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Совсем недавно юные спортсмены победили на муниципальных состязаниях, которые проводились на ледовой арене спорткомплекса «Борисоглебский».

Евгений Ручкин рассказал, что у него в группах занимаются 19 человек, в основном девочки.

«Все мои ребята имеют спортивные разряды, участвуют и побеждают в соревнованиях муниципального и областного уровня. В конце декабря прошлого года у нас в Раменском состоялся предновогодний турнир, и мои спортсмены также завоевали призовые места», - поделился тренер.

Тренер отметил, что достигать успехов в фигурном катании, как и в любом другом спорте, можно только, имея огромное желание и упорство. Кроме того, большое значение имеет физическая форма.

Спортсмены Фигурное катание Дети Раменское
15 января 2024, 18:07
Пациентку с опухолью матки размером с мяч спасли в Долгопрудном
Пресс-служба главы г.о. Долгопрудный
Читайте нас в: Google Новости
Врачи Долгопрудненской больницы смогли сохранить ногу женщине, у которой из-за миомы развился тромбоз вен. Диагностика показала, что опухоль достигла в диаметре 20 сантиметров.

Благодаря профессионализму врачей Долгопрудненской больницы женщина была спасена от ампутации ноги. 44-летняя пациентка обратилась к медикам с тромбозом вен левой ноги, вызванным сдавленной подвздошной веной громадной опухолью матки. После проведенных диагностических исследований специалисты выяснили, что у женщины в матке выросла миома. Новообразование достигло 20 сантиметров в диаметре, что соответствует размерам плода на 21 неделе беременности. Пациентка ранее отказывалась от рекомендованной операции по удалению опухоли, что привело к развитию критического состояния.

Как отметили врачи, тянуть было нельзя. Из-за грозившей даме тромбоэмболии легочной артерии или возможной ампутацией ноги, операция была проведена незамедлительно. Медики выполнили пликацию нижней полой вены, установили фильтр и удалили опухоль матки.

Сейчас пациентка находится под наблюдением медицинского персонала и переведена из реанимации в обычную палату.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Подмосковья. В Московской области уже пересмотрели организацию рабочего пространства в больницах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Медицина Долгопрудный
15 января 2024, 16:35
Школьница Александра Обойщикова из Балашихи победила на конкурсе «Экоподмосковье»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Ученица школы № 15 в Балашихе Александра Обойщикова победила на региональном конкурсе «Экоподмосковье». Ее отметили в номинации «Лучший видеопроект».

Восьмиклассница вместе с преподавателем Вероникой Боржовой приняли участие в «Экоелке». Там в торжественной обстановке наградили победителей конкурса «Экоподмосковье».

Также для участников мероприятия провели мастер-классы и рассказали о том, как сохранить окружающую среду и следить за экологией. Гости познакомились с проектами друг друга, научными работами и исследованиями.

Конкурс «Экоподмосковье» проводится третий год. За это время в проекте прияли участие свыше 35 тысяч юных жителей региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальности образовательных кластеров в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Балашиха Экология

Новости по теме