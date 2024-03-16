Проверки на избирательных участках в Химках и Дмитрове прошли по поручению руководителя КПРФ Наумова

Представители горкома КПРФ в Химках организовали посещение нескольких избирательных участков в рамках оперативного совещания. В ходе визита коммунисты общались с работниками избирательных комиссий и наблюдателями. По словам представителей КПРФ, они посетили участки в микрорайонах «Новые Химки» и «Старые Химки».

Константин Елисеев и Иван Соловьев из Дмитровского городского округа также посетили избирательные участки в микрорайоне «Строитель» поселка Некрасовский и в поселке Икша.

Уже завтра, в заключительный день выборов, руководитель аппарата фракции КПРФ Константин Елисеев выедет на избирательные участки на северо-востоке Подмосковья.

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