Проверки готовности коммунальщиков к зиме начались в Подмосковье

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«В этом году мы проведем одну основную проверку готовности с 10 по 20 октября включительно. Времени на подготовку достаточно. Проверим закупку противогололедных материалов, готовность техники и средств малой механизации, укомплектованность штата и другое, - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

На предприятиях штат специалистов должен быть укомплектован на 90%, коммунальная техника должна быть готова также на 90%. На каждого сотрудника полагается иметь по три снеговые лопаты. Есть и другие обязательные требования, входящие в зимний чек-лист.

Воскресенск уже на 98% подготовился к отопительному сезону. Это один из городских округов Подмосковья, где идет самая активная модернизация тепловых сетей, отметил губернатор Андрей Воробьев.