Проверка коммунальной техники перед зимой прошла в Долгопрудном
В Долгопрудном прошел смотр готовности коммунальной техники к зимнему периоду. Мероприятие провели по поручению вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, сообщили в министерстве энергетики региона.
В смотре поучаствовали министр Александр Самарин, первый замглавы городского округа Светлана Курсова и представители коммунальных организаций.
«В мероприятии участвует весь персонал организаций, задействованных в зимнем содержании (водители, механизаторы, дворники, рабочие дорожного хозяйства, уборщики, кровельщики, слесари, сантехники, сварщики). Аварийные службы демонстрируют свою оснащенность специализированным оборудованием», - уточнили в ведомстве.
В итоге комиссия во главе с Самариным осталась довольна готовностью техники в муниципалитете.
В этом году подобные смотры прошли при участии министерства энергетики в Дмитрове, Дубне, Серпухове, Власихе, Волоколамске, Черноголовке и Электростали.
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