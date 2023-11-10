Проверка качества питания прошла в школе № 5 в Солнечногорске

Проект «Родительский контроль» реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Теперь родители могут прийти в школьную столовую и лично проверить, чем питается их ребенок.

Вместе с родителями учеников школы № 5 качество питания оценил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

«В этом образовательном учреждении учится 915 ребят, и школьная столовая - одно из любимых мест. Кормят тут действительно вкусно. Штат квалифицированных поваров обеспечивает детей горячими завтраками, обедами и полдниками», - сказал Кирилл Типографщик.

Он добавил, что все готовится из качественных продуктов, а питание организовано с учетом особенностей детского организма: быстрого роста и обмена веществ, подвижности и повышенных нагрузок.

Чтобы стать участником проекта «Родительский контроль», нужно записаться на дегустацию школьного меню по телефону, указанному на школьном сайте, или обратиться к классному руководителю.

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