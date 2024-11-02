Проверка благоустройства прошла в Новых Котельниках

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Оксана Котова проверила ход работ по обновлению сквера. Готовность объекта составляет 70%.

Для любителей активного отдыха в сквере уже заасфальтированы беговые дорожки. Сейчас в сквере высаживают новые деревья, клены и спирею, а также застилают газон. На озеленение прогулочной зоны потребуется 15 тысяч квадратных метров рулонной травы. А еще здесь установят полсотни столбов освещения и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный город». Все коммуникации уже подведены. Завершится благоустройство сквера в конце декабря.

Над новым обликом сквера в Яхроме трудятся более 30 рабочих и три единицы техники. Работы здесь начались в августе 2024 года. Старую брусчатку, лавочки и урны демонтировали. Дорожки и так называемые «народные тропы» вымостили плиткой. Их общая площадь составила 1800 квадратных метров.

На территории установят перголы с качелями и новую детскую площадку размером почти 750 квадратных метров с безопасным резиновым покрытием. Юных жителей округа порадуют игровые элементы: качели, лазалки, горки.

Преображение сквера стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Объект стал победителем всероссийского голосования. Почти 11 тысяч жителей Дмитровского городского округа отдали за него свои голоса.

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