19 ноября 2024, 17:56

Проверить здоровье за 2 часа. Жителям Подмосковья напомнили об эффективности диспансеризации

Медиасток.рф
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Свыше 4,6 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года. Процедура позволяет вовремя выявить патологии и назначить оптимальное лечение. О том, почему важно вовремя проходить осмотр и как записаться на него, в интервью «360» рассказал заместитель главного врача Видновской клинической больницы Тимур Асанов.

Взрослые и дети могут бесплатно пройти диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье. Процедура занимает около двух часов и проходит в пределах одного здания. Для удобства жителей в некоторых округах работают специальные модульные учреждения, где жители не пересекаются с основным потоком амбулаторных пациентов.

«Самая главная задача в медицине - это профилактика тех или иных осложнений. Лучше выявить хронические или онкологические заболевания заранее, чтобы справиться с ними в будущем», - отметил Асанов.

В первую очередь диспансеризация позволяет выявить хронические неинфекционные заболевания, а также определить риски их приобретения в будущем. Это дает возможность медику вовремя назначить лечение или дать рекомендации по питанию или образу жизни. При необходимости пациента направляют на второй этап, где проводят дополнительные исследования.

На особом контроле держат подозрения на онкологические заболевания. После диспансеризации пациента обследуют более углубленно в течение трех дней, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие патологии.

Благодаря современному оборудованию врачи получают снимки высокого качества, могут обратиться за вторым мнением и прислать результаты обследования в электронном виде.

Пройти обследование могут и жители отдаленных территорий. Для этого выездные бригады посещают деревни и села вместе со специальной передвижной техникой. Таким образом медики также посещают детские сады, школы и предприятия региона.

«Самое важное - это настроение и время. Приходите, мы ждем. Записаться можно в любое удобное время», - отметил Тимур Асанов.

Записаться на прохождение осмотра можно по телефону 122, на «Доброделе», через терминалы в поликлиниках и портале «Здоровье». После этого пациент получит маршрутный лист, где будет указана дата, время и кабинеты приема врачей.

Больницы Врачи Диспансеризация
19 ноября 2024, 17:36
Дизайн ресторана в Павловском Посаде попал в шорт-лист национальной премии
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Ресторан «Ботаника by Вшивкина» в Павловском Посаде стал одним из претендентов на получение престижной награды в категории HORECA. Интерьер заведения был отмечен за уникальный подход к дизайну, который сочетает в себе традиции и современность.

Дизайнер Екатерина Владимирова, работавшая над созданием интерьера поделилась, что вдохновлялась художественными традициями прославленных посадских шалей и использовала знаменитые орнаменты, но в переработанном, современном виде. Особое внимание в интерьере уделено деталям. Дизайн барной стойки отсылает к образу шелковой бахромы, традиционно обрамляющей платки. На заказ был изготовлен необычный потолочный светильник, выполненный также из бахромы.

Вход в шорт-лист национальной премии подчеркивает высокий уровень дизайна и стремление к сохранению культурного наследия региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Павловский посад
19 ноября 2024, 15:55
Лучшие медики больницы в Раменском получили премию «Подмосковный врач»
Медиасток.рф
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Три специалиста Раменской больницы стали победителями престижной премии «Подмосковный врач». Это ежегодное событие проводится в Московской области для того, чтобы отметить достижения медицинских работников региона.

Конкурс, в котором участвуют профессионалы с опытом работы не менее десяти лет, включает различные испытания, такие как компьютерное тестирование и решение ситуационных задач. Оценку участников проводит экспертная комиссия, в состав которой входят главные врачи, научные сотрудники и практикующие специалисты из разных больниц области.

Среди победителей - Ирина Леонова, врач-терапевт Раменской городской поликлиники № 1, Наталья Наволокина, врач-невролог Раменской больницы, и Наталья Ерохина, терапевт Островецкой амбулатории. Наталья Наволокина, отмечая свой успех, подчеркнула, что участие в конкурсе стало для нее ценным опытом, а победа - заслуженной наградой за упорный труд.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи Раменское
19 ноября 2024, 14:56
«Вода дает преимущества». Уникальный порт для речных грузовых перевозок построят в Подмосковье
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Логистический центр для речных грузовых перевозок построят в Подмосковье. Проект позволит создать уникальный хаб, совмещая и сухие грузы, и контейнеры, и зерно. Спрос — огромный, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Вода дает преимущества, когда железная дорога бывает перегружена.

Логистический центр для речных грузовых перевозок построят в Подмосковье. Проект позволит создать уникальный хаб, совмещая и сухие грузы, и контейнеры, и зерно. Спрос - огромный, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Вода дает преимущества, когда железная дорога бывает перегружена.

Он поблагодарил руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андрея Тарасенко за сотрудничество. Сегодня Подмосковье и Росморречфлот подписали соглашение о развитии речной логистики на международном форуме «Транспорт России».

«Смысл соглашения - в развитии мощностей по перевалке сухих грузов на канале имени Москвы. Спрос на это большой, навигационный период сейчас достаточно продолжительный. Есть инвесторы», - подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

Площадкой для логистического центра выбрали Дмитровский городской округ. Инвесторы готовы вкладывать средства не только в инфраструктуру порта, но и в смежные предприятия на площади 100 гектаров.

В Подмосковье насчитывается 35 причалов, включая 22 пассажирских и 13 грузовых. Есть два частных речных порта: в Коломне и Серпухове. Первый из них пропускает через себя по пять миллионов грузов в год, а второй - по миллиону.

«Столичный регион огромнейший, потребность оборота товаров очень большая. Видим высокий спрос. Сегодня мы совмещаем и зерно, и контейнеры, и сухие грузы, и так далее. Наше соглашение позволит сделать уникальный хаб для Московской области и Москвы», - заключил Андрей Тарасенко.

Андрей Воробьев Корабли Реки
19 ноября 2024, 14:49
Движение по временному мосту открыли через реку Молодильню в Истре
Минтранс Подмосковья
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Дорожники открыли движение по временному мосту через реку Молодильню вблизи истринской деревни Мансурово. Путь жителей к Новорижскому шоссе стал быстрее и комфортнее.

«Временный мост возведен на время капитального ремонта основного мостового сооружения 1970 года постройки. Здесь сделают новое пролетное строение», - отметил заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

В рамках капремонта построят новые опоры, сделают новое мостовое полотно, полностью заменят дренажную и водоотводящую системы, конструкции сопряжения, конусы насыпи и укрепления.

Завершить работы планируется в третьем квартале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой. Это позволит разгрузить юго-восток региона.

Истра Дороги

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