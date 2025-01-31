Провалившуюся под лед беременную лосиху спасли в деревне Бельское

В Систему-112 обратились очевидцы. Они рассказали, что переходившая через полноводный ручей лосиха угодила в ледяную воду и не смогла выбраться самостоятельно.

Спасатели прибыли на место и осторожно подобрались к животному. На шею лосихи накинули трос и вместе с местными жителями вытянули ее на берег.

Когда самка оказалась на суше, выяснилось, что она беременная. Животное выбилось из сил и долго не могло подняться на ноги. Спасатели укутали замерзшую лосиху в термоодеяло и растерли ее тело, чтобы улучшить кровообращение. Убедившись, что будущая мать уже может передвигаться самостоятельно, ее отпустили в лес.