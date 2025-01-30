Провалившуюся под лед беременную лосиху спасли работники «Мособлпожспаса»

О застрявшей во льду лосихе спасателям сообщили очевидцы через службу экстренных вызовов «Система-112».

Они пояснили, что животное переходило водоем, но провалилось под лед. Выбраться самостоятельно будущая мама не смогла.

Прибывшие на место спасатели накинули трос на шею лосихи и вместе с местными жителями вытянули ее на берег. Уже на суше выяснилось, что спасенная скоро должна родить.

Специалисты укутали животное в термоодеяло и немного растерли, чтобы улучшить кровообращение. Когда лосиха встала на ноги, ее отпустили в лес.

В мае прошлого года в пруду на территории поселения Марушкинское в Новой Москве застрял лось. Животное решило освежиться, но выбраться самостоятельно из водоема не смог. К нему на помощь выехали спасатели.