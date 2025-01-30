30 января 2025, 20:37

Провалившуюся под лед беременную лосиху спасли работники «Мособлпожспаса»

Читайте нас в: Google Новости

Выход на лед ручья в деревне Бельское Талдомского городского округа чуть не закончился гибелью для беременной лосихи. Застрявшее в ледяном плену животное спасли работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса».

О застрявшей во льду лосихе спасателям сообщили очевидцы через службу экстренных вызовов «Система-112».

Они пояснили, что животное переходило водоем, но провалилось под лед. Выбраться самостоятельно будущая мама не смогла.

Прибывшие на место спасатели накинули трос на шею лосихи и вместе с местными жителями вытянули ее на берег. Уже на суше выяснилось, что спасенная скоро должна родить.

Специалисты укутали животное в термоодеяло и немного растерли, чтобы улучшить кровообращение. Когда лосиха встала на ноги, ее отпустили в лес.

В мае прошлого года в пруду на территории поселения Марушкинское в Новой Москве застрял лось. Животное решило освежиться, но выбраться самостоятельно из водоема не смог. К нему на помощь выехали спасатели.

Спасатели Животные Талдом Экология
30 января 2025, 21:47
Более 2,6 тысячи дорожных дефектов устранили в Химках с начала года
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В Химках активно ведутся работы по устранению ям на дорогах и во дворах. С начала года специалисты ликвидировали уже 2697 повреждений дорожного покрытия.

Работы проходят во всех микрорайонах города. Вопросы, связанные с ямочным ремонтом, обсудили на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с представителями правительства и главами муниципалитетов.

Ежедневно специалисты устраняют более 200 ям. На ремонт задействованы шесть бригад рабочих и 18 единиц спецтехники. За последнюю неделю в городе устранили свыше 1,5 тысячи дефектов на дорогах.

Адреса для проведения ремонта определяются на основе обращений местных жителей и результатов мониторинга профильных служб. Приоритет отдают центральным улицам и участкам с интенсивным движением транспорта.

Помимо текущего ремонта, весной в Химках начнется масштабное обновление дорожного покрытия. Рабочие проведут фрезеровку старого асфальта, обработают дороги битумом и уложат новый слой покрытия. После завершения работ на обновленных участках нанесут разметку. В этом году планируется ремонт дорог на улицах Горная, Некрасова, 9 Мая, а также на Новосходненском шоссе.

Химки Дороги Ремонтные работы
30 января 2025, 21:44
Съемки продолжения военного сериала «Самогон-2» пройдут в Богородском округе
Читайте нас в: Google Новости
Учебно-тренировочный полигон «Авиатор» в Ногинске превратился в настоящую военную площадку: повсюду техника времен Великой Отечественной войны, оружие и актеры в форме. На территории Богородского округа идут съемки продолжения военного мини-сериала «Самогон-2».

Первая часть драмы, снятая режиссером Сергеем Малюговым, вышла на экраны телеканала НТВ в феврале 2024 года. Картина рассказывает о событиях Великой Отечественной войны и судьбах людей на фоне этих трагических времен. Главным героем истории стал Николай Слепков по прозвищу Самогон - охотник-одиночка, чья меткость и навыки сделали его снайпером. Роль Слепкова исполнил актер Юрий Дейнекин.

Во второй части сериала зрители узнают, как сложилась дальнейшая судьба героя и какие испытания ему предстоит пережить. По словам режиссера Сергея Малюгова, выбор актера на главную роль оказался непростым. Молодой возраст персонажа и его уникальная психофизика значительно сузили круг претендентов. Однако Юрий Дейнекин идеально подошел на эту роль благодаря своей фактурности и глубокому подходу к работе.

Для подготовки к съемкам актер изучал советские фильмы, архивные кинохроники военных лет и прошел специальное обучение. Вместе с коллегами он освоил навыки обращения с оружием и прицельной стрельбы под руководством инструкторов Центра исторической реконструкции «Гарнизон-А».

Съемочная команда, работавшая еще над первым сезоном, сохраняет теплую и продуктивную атмосферу на площадке. Организаторы уделяют большое внимание деталям: от достоверной техники до тщательно подобранного обмундирования актеров. Поклонники сериала с нетерпением ждут выхода второй части, чтобы вновь погрузиться в историю о мужестве, борьбе и человеческой стойкости.

Кино Богородский
30 января 2025, 20:38
Ученые из Подольска получили Гран-при международного агропромышленного конкурса
Читайте нас в: Google Новости
Научный коллектив из Федерального исследовательский центра животноводства имени Эрнста, расположенного в Подольске, стал обладателем Гран-при международного конкурса «Лучшие на АГРОС-2025» в категории «Лучшая научная разработка». Международная выставка «Agros 2025», проходившая в «Крокус Экспо», собрала более 800 участников из России и 27 других стран.

На мероприятии были представлены передовые технологии для агропромышленного комплекса, включая решения для молочного и мясного животноводства, птицеводства, свиноводства, производства кормов, ветеринарии, а также для комбикормовой и зерновой отраслей.

На церемонии открытия выставки состоялось вручение премии «Лучшие на АГРОС-2025», где были отмечены наиболее значимые разработки для российского аграрного рынка.

Сотрудники отдела физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных из ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста получили высшую награду за создание инновационной защищенной формы холина для жвачных животных.

Разработка отличается уникальным подходом к защите биологических соединений, таких как аминокислоты и витамины, от разрушительного воздействия микрофлоры преджелудков. Это обеспечивает более эффективное усвоение веществ в кишечнике и их поступление непосредственно в печень. В отличие от зарубежных методов, использующих минимикрогранулирование и добавление пальмового масла или диоксида кремния, российская технология базируется на применении жиров с высокой температурой плавления. Это не только удешевляет процесс, но и улучшает доставку активных веществ в организм животных.

Данная разработка получила высокую оценку экспертов за ее практическую значимость и вклад в развитие отечественного агропромышленного комплекса.

Подольск Награды Ученые
30 января 2025, 19:41
Свыше 45 тысяч онлайн-консультаций получили жители Реутова в 2024 году
Читайте нас в: Google Новости
Жители Реутова активно пользуются возможностью получить медицинскую помощь дистанционно. За прошлый год специалисты клинической больницы провели 45 357 онлайн-консультаций, что подтверждает востребованность и эффективность этой услуги.

Как отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Оксана Коробкина, телемедицина помогает решить многие вопросы удаленно. Пациенты могут продлить электронный рецепт на льготные лекарства, закрыть больничный лист или получить повторную консультацию врача. Это особенно важно для людей с ослабленным иммунитетом, которым нежелательно находиться в местах скопления людей. Для участия в онлайн-приеме достаточно иметь смартфон и доступ к интернету.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122, через инфомат в поликлинике или обратившись к своему лечащему врачу.

Телемедицина - это не только удобно, но и безопасно. Она позволяет избежать очередей и лишних поездок в медицинские учреждения, что особенно актуально в периоды сезонных заболеваний. Реутов демонстрирует современный подход к заботе о здоровье своих жителей, предлагая доступные и эффективные решения для каждого.

Реутов Медицина Телемедицина

Новости по теме