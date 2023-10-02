Провалившегося в колодец быка весом 300 килограммов спасли в Щелкове

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Поздно вечером за помощью обратился житель деревни Корякино. Его бычок по кличке Дик сломал забор и забрался на соседний заброшенный участок, где упал в бесхозный колодец глубиной 2,5 метра. Хозяин не смог самостоятельно вытащить 300-килограммового друга.

«Спустившись в колодец, на дне которого была вода, наш спасатель подсунул под быка стропы и закрепил их на металлической трубе, установленной поперек бетонного кольца», - рассказал начальник ПСЧ-305 Александр Поповский.

Работники «Мособлпожспас» и жители деревни попытались извлечь Дика из западни, но 10 человек не смогли вытянуть бычка. Под его копыта подложили щиты. Это помогло, и вскоре животное подняли наверх. К счастью, бык не пострадал, только ободрал нос и испугался. Несколько минут он приходил в себя после такого приключения.

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