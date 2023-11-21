Провалившегося под лед мужчину спасли в Дмитрове

Ночью в Систему-112 позвонил житель Дмитрова и рассказал, что его товарищ провалился под лед на канале имени Москвы. Самостоятельно вытащить друга на поверхность не получилось.

«Прибыв на место, спасатели увидели в ледяной воде 21-летнего парня, который едва держался на плаву. Утопающему бросили спасательный конец, а затем вытащили его из водоема и передали бригаде скорой помощи. Пострадавшего доставили в Дмитровскую областную больницу с переохлаждением», - пояснил начальник ПСП-270 Александр Белов.

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