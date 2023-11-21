21 ноября 2023, 11:11

Провалившегося под лед мужчину спасли в Дмитрове

ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости

Работники ПСП-270 «Мособлпожспас» вытащили из воды мужчину, который провалился под лед канала имени Москвы. Инцидент произошел 19 ноября в Дмитровском округе.

Ночью в Систему-112 позвонил житель Дмитрова и рассказал, что его товарищ провалился под лед на канале имени Москвы. Самостоятельно вытащить друга на поверхность не получилось.

«Прибыв на место, спасатели увидели в ледяной воде 21-летнего парня, который едва держался на плаву. Утопающему бросили спасательный конец, а затем вытащили его из водоема и передали бригаде скорой помощи. Пострадавшего доставили в Дмитровскую областную больницу с переохлаждением», - пояснил начальник ПСП-270 Александр Белов.

Губернатор Андрей Воробьев поручил подготовить спортивную инфраструктуру к началу зимы. В Подмосковье организуют более 3,6 тысячи мероприятий в преддверии Нового года.

Спасатели Дмитров
21 ноября 2023, 12:16
Пациента с редким заболеванием крови вылечили в Реутовской больнице
Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости
Парень 24 лет поступил в Реутовскую больницу с геморрагическим синдромом — у него уже полгода длились кровотечения из десен и носа, на теле были синяки и кровоизлияния. Анализы выявили у пациента выраженную анемию и экстремальное снижение количества тромбоцитов.

Врачи диагностировали у молодого человека идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру - редкое нарушение свертывания крови.

«Из-за высокого риска кровотечений больного поместили в реанимацию, сделали переливание свежезамороженной плазмы и взяли пункцию костного мозга. Мы также провели телеконсультацию с гематологом МОНИКИ, чтобы согласовать лечение. Решили продолжить терапию гормональными препаратами. В итоге состояние стабилизировалось: кожа приобрела нормальный цвет, а тромбоциты - нормальный уровень», - рассказал завотделением Реутовской больницы Сергей Радаев.

Сейчас у мужчины прошли все синяки и кровотечения. Он чувствует себя хорошо, уже выписан из больницы и будет наблюдаться гематологами МОНИКИ.

Поиск и привлечение врачей - задачи, которые находятся в регулярной проработке в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев поручил профильному министерству и главам городских округов усилить работу в этом направлении.

Здравоохранение Врачи Медицина
21 ноября 2023, 11:31
Свыше 180 катков откроют в Подмосковье к зиме
Министерство благоустройство Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Свыше 180 катков откроют в Подмосковье к зиме. Из них 30 — с искусственным льдом.

Как рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, этой зимой будет работать 181 каток, а также 52 лыжные трассы и 56 тюбинговых горок.

«На территории Московской области уже работают 193 парка культуры и отдыха. Каждый из них ведет активную подготовку к предстоящему зимнему сезону. В этому году мы планируем принять за весь сезон более 19 миллионов гостей. Запланирован запуск 181 открытого катка», - сказал он.

Катки откроют в Пестовском парке в Балашихе, в центральных парках в Богородском округе, Пушкино и Наро-Фоминске, на площади Дружбы в Истре и на других площадках. Там также будут работать пункты проката, теплые раздевалки и точки продажи горячи напитков и еды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах. Ожидается, что за сезон парки посетят 19 миллионов человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Благоустройство
21 ноября 2023, 11:27
Парки Подмосковья украсят к Новому году до конца ноября
Министерство благоустройство Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Планы на зимний сезон в парках Подмосковья озвучил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. До конца ноября места для прогулок на свежем воздухе украсят к Новому году.

«На территории Московской области работают 193 парка культуры и отдыха. Сейчас идет их активная подготовка к сезону. До 30 ноября все парки будут украшены к Новому году. В этому году мы планируем принять за зиму более 19 миллионов гостей. Надеемся, что созданные условия сделают зимний отдых горожан комфортным, интересным и безопасным», - рассказал Михаил Хайкин.

В этом году в подмосковных парках станет больше зимних активностей. Планируется открыть 52 лыжные трассы, 56 тюнингованных горок и 181 каток. В каждой локации организуют прокат инвентаря, музыку, праздничную иллюминацию, торговлю горячими напитками и едой, а также чистые туалеты и урны.

Для создания праздничной атмосферы в парках установят 112 украшенных елок, подсветят 95 километров дорожек и разместят 853 световые фигуры. В планах новогодние фотозоны, ярмарки и теплые павильоны.

Губернатор Андрей Воробьев поручил подготовить спортивную инфраструктуру к началу зимы. В Подмосковье организуют более 3,6 тысячи мероприятий в преддверии Нового года.

Благоустройство Новый год Парки
21 ноября 2023, 11:18
Вебинар об экспортной электронной торговле пройдет в Подмосковье 7 декабря
Читайте нас в: Google Новости
Онлайн-конференция об экспортной электронной торговле пройдет в Подмосковье 7 декабря. На ней предпринимателям расскажут о том, как расширить рынок продаж при помощи интернет-площадок.

Как рассказал глава Минсельзохпрода Подмосковья Владислав Мурашов, сейчас объем доля онлайн торговли в регионе составляет 10%, а для многих производителей интернет-площадки являются главным каналом сбыта.

«На конференции участникам расскажут о современных методах и практиках интернет-торговли, с целью расширения рынка продаж российской продукции. Также участники узнают о применении нейросетей при работе онлайн и об экспорте через маркетплейсы. Предприниматели смогут обменяться собственным опытом, и услышать экспертное мнение от экспортеров», - сказал он.

На конференции предпринимателям расскажут о принципах международного продвижения, особенностях маркетинга в Китае, а также о межкультурной коммуникации и искусстве переговоров. Спикерами станут представители «Ozon, „Вайлдберриз“, „СберОбразование“ и других компаний.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экспорт Поддержка предпринимателей в Московской области

Новости по теме