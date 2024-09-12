Противотуберкулезный стационар «Сукманиха» в Подмосковье прошел повторную сертификацию

«Стационар „Сукманиха“ стал вторым среди противотуберкулезных медицинских организаций России, кто смог повторно подтвердить сертификат соответствия», - подчеркнул главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Достижение стало возможным благодаря работе всего коллектива. Специалисты приложили все усилия для того, чтобы медицинское учреждение соответствовало всем нормам и требованиям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».