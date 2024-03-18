Противопожарные рейды пройдут в лесах Подмосковья с 18 марта по 12 мая

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Комитет по конкурентной политике Московской области с 11 по 15 марта опубликовал 23 закупки. Исполнителям предстоит выполнить разные работы: от поставки в школы комплектов изделий с государственной символикой до капитального ремонта зданий медицинских учреждений.

Так, в рамках программы «Создание детских технопарков „Кванториум“ в детские технопарки Одинцовского и Дмитровского городских округов исполнители поставят новое оборудование. Это и ноутбуки, и станки лазерной резки, дальномеры, паяльные станции для точечной сварки.

Планируется капитальный ремонт ГБПОУ МО «Раменский колледж» в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

В городском округе Красногорск ищут подрядчика для реконструкции тепловой сети, а в Волоколамском запланированы работы по капитальному ремонту тепловых сетей.

Также опубликована закупка для Главного управления региональной безопасности Московской области - ведомству необходимы специальные легковые автомобили для использования в подразделениях правоохранительных органов.

Ознакомиться со всеми лотами можно в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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