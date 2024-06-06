06 июня 2024, 13:59

Противопожарные мероприятия проведут в Подмосковье

Комитет лесного хозяйства Московской области
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Противопожарное обустройство лесов продолжается в Подмосковье. Специалисты уже выполнили 63% от запланированных работ.

Как рассказал глава Комлесхоза Подмосковья Евгений Агулов, противопожарные мероприятия проводят во всех округах области. Самые высокие показатели отметили в Талдоме, Ступине, Шатуре, Сергиевом Посаде и лесничестве «Русский лес».

«Они включают устройство и прочистку минерализованных полос, эксплуатацию лесных дорог, установку и ремонт мест отдыха. На данный момент общий процент выполнения противопожарных мероприятий составляет 63%», - рассказал он.

Противопожарное обустройство проводят на протяжении всего сезона - с начала весны и до формирования устойчивого снежного покрова.

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Природа Лесные пожары
06 июня 2024, 13:54
Неонатальный скрининг провели для 30 тысяч детей в Подмосковье с января
Пресс-служба Министерства здравоохранения МО
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Новорожденных в Московской области проверяют на 36 генетических заболеваний. Так, с начала года неонатальный скрининг прошли почти 30 тысяч малышей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

«Благодаря проведению такого исследования, мы можем своевременно выявить детей из группы риска и начать лечение, а также диспансерное наблюдение», - прокомментировал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Благодаря проведенным обследованиям врачам удалось выявить у 50 детей генетические заболевания на ранней стадии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о производстве лекарств в Красногорске. Лаборатория «Биннофарм Групп» замещает импортные медикаменты.

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Исследования Дети Здравоохранение Врачи
06 июня 2024, 13:48
«Индустриальный суверенитет страны». Воробьев — о запуске производства горно-шахтного оборудования в Солнечногорске
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Производство горно-шахтного оборудования запустят в Солнечногорске в 2027 году. Соответствующее соглашение губернатор Андрей Воробьев и учредитель ООО «Гормаш Глобал» Алексей Каширский подписали на ПМЭФ.

По словам губернатора, запуск производства горно-шахтного оборудования для подземных работ - еще один шаг к индустриальному и технологическому суверенитету России.

«Уже в 2027 году на двух заводах в Солнечногорске смогут производить более 500 машин в год: шахтные самосвалы грузоподъемностью до 50 тонн, буровые установки, погрузо-доставочные машины, а также различную вспомогательную технику для горных работ» , - подчеркнул Воробьев.

Компания планирует поставлять продукцию на Дальний Восток, Таймыр, Кольский полуостров и другие территории, где активно ведется добыча полезных ископаемых. Инвестиции в проект составляют 42 миллиарда рублей, а его реализация позволит создать в округе около двух тысяч рабочих мест.

«Мы уже получили два участка по программе „Земля за рубль“ в Солнечногорске. На заводах будет производиться вся линейка горно-шахтного оборудования, которое сегодня остро необходимо для горнодобывающей отрасли нашей страны», - заключил Каширский.

Отмечается, что все оборудование, которое будут производить на заводах, планируется выпускать под собственным брендом Stellar.

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Солнечногорск Андрей Воробьев Заводы ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 13:48
Слияние сил. Подмосковье и холдинг «Строительный альянс» подготовили новый проект
Телеканал «360»
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Правительство Московской области и холдинг «Строительный альянс» на полях ПМЭФ-2024 подписали соглашение о строительстве пятой очереди производственно-складского комплекса в формате Light Industrial на территории индустриального парка «Есипово». Соучредитель компании Артем Петрухин в интервью 360.ru рассказал, что в планах — выполнить проект за год.

«Планируем достаточно быстро его реализовать. Мы запустили все необходимые работы изыскательского характера, начинаем проектирование. Я очень надеюсь, что весной следующего года мы выйдем уже на строительную площадку. И в течение года его реализуем», - сказал он.

Все сошлось Идея формата Light Industrial подразумевает, что на одной территории сосуществуют различные производственные предприятия, которые могут удачно коллаборировать. Такое серьезное развитие проект получил в Подмосковье, потому что регион большой и экономически развит.

Петербургский международный экономический форум - одно из главных мероприятий для бизнеса и экономики в стране. Он ежегодно проходит летом в Санкт-Петербурге. Впервые ПМЭФ состоялся в 1997 году, а с 2006-го его патроном и постоянным участником стал президент России.

На полях форума Подмосковье и Белоруссия подписали соглашение о запуске крупного производства строительных материалов в Наро-Фоминске. Появится терминал для приемки цемента железнодорожным транспортом, заводы по производству товарного бетона и сухих строительных смесей.

Если есть развитая промышленная инфраструктура, подчеркнул Петрухин, производственным предприятиям намного проще и быстрее зайти и запустить производство. Они не отвлекаются на поиск земельных участков, строительство, проектирование.

«У них есть своя отрасль, где они профессионалы, и мы пытаемся создать для них максимально комфортные условия, чтобы они никогда больше не отвлекались ни на что внешнее, а могли заниматься только делом», - пояснил инвестор.

Промышленная ипотека - драйвер экономики В 2022 году подмосковный Мининвест разработал и запустил уникальный инструмент - промышленную ипотеку. Партнер холдинга «Строительный альянс» заявил, что это не просто помощь для промышленных предприятий.

Строительство Интервью Бизнес Экономика
06 июня 2024, 13:26
Тематический троллейбус с детскими рисунками о ПДД появился в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Тематический троллейбус с правилами дорожного движения теперь курсирует по улицам Химок. Общественный транспорт призван напомнить пассажирам и пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения.

Троллейбус вышел на маршрут № 202. Его салон украсили детскими рисунками.

«Создание тематических троллейбусов стало для нас не просто хорошей традицией, но визитной карточкой. Мы регулярно создаем новые концепции для оформления транспортных средств, которые имеют социальную пользу, а также выглядят стильно и привлекательно», - отметил директор муниципального предприятия «Химкиэлектротранс» Александр Васильев.

Кстати, в троллейбусном депо в Химках регулярно проходят экскурсии для детей. Например, на днях его посетила очередная партия школьников.

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Химки Правила Дороги

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