Противопожарное обустройство заповедных земель Подмосковья проведут в 2024 году

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Как рассказали в министерстве, работу по сохранению заповедных лесов проводят каждый год.

«Наши коллеги из Комитета лесного хозяйства ежегодно проводят огромную работу по сохранению заповедных лесов. Вот и в будущем году планируется работа на 129 лесных участках в составе ООПТ», - сказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Противопожарное обустройство включает в себя устройство и прочистку противопожарных минерализованных полос, эксплуатацию дорог, ремонт мест отдыха, шлагбаумов и другие мероприятия.

Министр добавил, что по данным Росгидромета следующее лето в Подмосковье будет еще более жарким, поэтому важно подготовить леса к предстоящему сезону.

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