Противоаварийные учения провели в котельной № 4 Реутова

По легенде в котельной произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию. Объект обесточили, очаг возгорания потушили.

«Ситуации моделируются разные. Если говорить о котельных, то это и остановка подачи воды, отключение насоса или же другой техники, без которой котельная не функционирует. Сегодня, по легенде, была прекращена подача электроэнергии и все службы прекрасно справились с ликвидацией этой аварии», - сказал заместитель главы Реутова Владимир Климов.

Он отметил также, что с начала подготовки к отопительному проводят уже 16 тренировку. Минимум три учения проходят в месяц и все девять котельных участвуют в них.

Заместитель начальника отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности городского округа Реутов Сергей Костельнюк добавил, что во время тренировки проверили техническое состояние резервного источника электроснабжения.

«Все службы уложились в расчетное время, тренировка прошла на должном уровне», - рассказал он.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».