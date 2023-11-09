Противоаварийные работы проведут в Казначейском корпусе Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде
Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на проведение противоаварийных работ на выявленном объекте культурного наследия Саввино-Сторожевского монастыря. ОКН расположен в Одинцовском городском округе.
Теперь в Казначейском корпусе в рамках полученного разрешения будут выполнены противоаварийные и консервационные работы. Также строители отремонтируют крышу, чтобы не допускать протечек и порчи ОКН. Это позволит предотвратить дальнейшее разрушение памятника.
Казначейский корпус расположен на заднем дворе Саввино-Сторожевского монастыря. Его строительство завершилось в середине XVII века. Объект представляет значимую ценность для Подмосковья.
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