14 сентября 2024, 16:47

Противоаварийную тренировку провели в котельной в Климовске

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Учения провели в одной из котельных Подольска. Специалисты отработали навыки ликвидации возгорания, информирования жителей, а также минимизации последствий чрезвычайной ситуации.

В противоаварийной тренировке поучаствовали также глава городского округа Подольск Григорий Артамонов и председатель Совета депутатов Алексей Никулин.

По легенде, возгорание случилось на одном из двигателей насоса. Сотрудники не смогли самостоятельно его потушить и вызвали пожарных.

По условиям тренировки, котельная стала обесточенной при 20 градусах мороза. А значит замерзнуть могут 170 многоквартирных домов и 13 социальных объектов.

В рамках такого сценария проверили, как будут взаимодействовать персонал котельной, специалисты ресурсоснабжающих и управляющих организаций, аварийных и диспетчерских служб.

Также оценку дали работе пожарной бригады и оперативности информирования жителей.

«Выявили несколько слабых мест в коммуникации между участниками процесса. „Подольской теплосети“ необходимо следить за корректностью поступающих от диспетчера данных. Также сбоит связь с „Россетями“. Хорошо, что выявили и устранили эту проблему», - прокомментировал Григорий Артамонов.

Кроме того, глава муниципалитета поручил разобраться, как запитать высоковольтные насосы в случае полного отключения электроэнергии.

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Подольск Отопление
14 сентября 2024, 16:48
Новые лестницы обустроили на Певческом поле в Подольске
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Несколько лестниц возвели к Знаменской церкви на Певческом поле в Подольске. Качество работ оценили глава городского округа и депутат Мособлдумы.

На участке Певческого поля рабочие уже благоустроили дорожки, сделали зону отдыха с цветником из многолетних растений и установили ливневку.

Ход работ проверили глава городского округа Подольск Григорий Артамонов и депутат Мособлдумы Павел Максимович. В обходе также поучаствовали активные жители.

«Сейчас основное внимание на устройство лестниц к храму и облагороженному кургану. Их несколько, а самая главная - монолитная, будет встречать готической аркой с подсветкой. Кстати, освещения будет много. Только больших фонарей установили почти 50 штук», - прокомментировал Григорий Артамонов.

Также специалисты предусмотрели места отдыха у воды и смотровые площадки вдоль рек. Полностью закончить благоустройство этого пространства планируют ко Дню города.

Отметим, что работы ведут в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» губернатора региона Андрея Воробьева.

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Подольск Благоустройство
14 сентября 2024, 16:06
Telegram-канал с оперативной информацией о ЧС запустили в Жуковском
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В Жуковском запустили специальный Telegram-канал, в котором будут выкладывать оперативную информацию о случаях возникновения угроз. Это могут быть сообщения о природных явлениях и других чрезвычайных ситуациях.

Telegram-канал назвали «Радар Жуковский». Его создала администрация городского округа.

В канале будут оперативно информировать жителей о возникновении угроз различного характера.

Это могут быть атаки беспилотных летательных аппаратов, ракетная опасность, природные катаклизмы и другие чрезвычайные ситуации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Жуковский
14 сентября 2024, 15:52
Пожар потушили в Дачном лесничестве в Раменском
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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В Дачном лесничестве недалеко от поселка совхоза «Раменское» потушили пожар. Местные жители обнаружили возгорание на площади 0,01 гектара и сообщили о нем по номеру 112.

На место возгорания направили две единицы техники и сотрудников лесопожарной службы. Ликвидировать низовой пожар удалось за 2,5 часа. Установлено, что причиной его возникновения стали действия человека. Подозреваемых уже установили, по данному факту ведется следствие.

Напомним, за поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрены штрафы до двух миллионов рублей, а также лишение свободы до десяти лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары Раменское
14 сентября 2024, 15:38
Депутат Госдумы Алла Полякова встретилась в жителями в Красногорске
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Прием жителей прошел в отделении партии «Единая Россия» в Красногорске. Участники встречи обратились к депутатам и представителями администрации с вопросами, касающимися дорог и предоставления участков многодетным семьям.

С жителями общались депутат Государственной думы, руководитель региональной общественной приемной партии Алла Полякова, первый заместитель министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков, заместитель главы Красногорска Евгений Елизаров и муниципальный депутат Артур Бадретдинов.

Многодетная мать из Опалихи Оксана Синельникова попросила обустроить подъезд к дачному участку, а также предоставить землю ее семье как многодетной.

«Одни из самых сложных вопросов для решения - это предоставление земельных участков многодетным семьям, мы над этим работаем, подбираем участки. Конечно, это получается не очень быстро, потому что очереди большие, участков в Московской области недостаточно, но тем не менее очереди везде продвигаются, участки оформляются, мы проводим там дороги и электричество», - сказал Алексей Вьюрков.

Специалисты дали разъяснения по всем вопросам. Каждому заявителю также направят письменный ответ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Депутаты Дороги

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