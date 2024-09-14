Противоаварийную тренировку провели в котельной в Климовске
Учения провели в одной из котельных Подольска. Специалисты отработали навыки ликвидации возгорания, информирования жителей, а также минимизации последствий чрезвычайной ситуации.
В противоаварийной тренировке поучаствовали также глава городского округа Подольск Григорий Артамонов и председатель Совета депутатов Алексей Никулин.
По легенде, возгорание случилось на одном из двигателей насоса. Сотрудники не смогли самостоятельно его потушить и вызвали пожарных.
По условиям тренировки, котельная стала обесточенной при 20 градусах мороза. А значит замерзнуть могут 170 многоквартирных домов и 13 социальных объектов.
В рамках такого сценария проверили, как будут взаимодействовать персонал котельной, специалисты ресурсоснабжающих и управляющих организаций, аварийных и диспетчерских служб.
Также оценку дали работе пожарной бригады и оперативности информирования жителей.
«Выявили несколько слабых мест в коммуникации между участниками процесса. „Подольской теплосети“ необходимо следить за корректностью поступающих от диспетчера данных. Также сбоит связь с „Россетями“. Хорошо, что выявили и устранили эту проблему», - прокомментировал Григорий Артамонов.
Кроме того, глава муниципалитета поручил разобраться, как запитать высоковольтные насосы в случае полного отключения электроэнергии.
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