Пространство для прогулок обустроили в Дубровицком лесу Подольска
Возле лыжероллерной трассы в Дубровицком лесу в Подольске завершили второй этап благоустройства. Там создали новое пространство для прогулок с качественным покрытием, освещением, навигацией, скамейками и урнами.
В лесопарке также появились пешеходные дорожки и смотровая площадка. Пространство обустроили при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева.
«Уверен, что „Дубровицкий лес“ станет одной из самых популярных и любимых точек притяжения для жителей всего региона», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
Отметим, что спортивную зону лесопарка открыли ровно год назад. Для жителей в ней действуют парковка, точка проката и кафе. Для лыжников есть административное здание с раздевалками.
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