Пространство для прогулок обустроили в Дубровицком лесу Подольска

Девушка 17 лет обратилась в Московский областной онкодиспансер с жалобами на продолжительные боли и рост живота, а также нарушение менструального цикла. После полного обследования врачи определили огромную опухоль правого яичника.

«Мы удалили пациентке опухоль весом более семи килограммов, которая на 80% состояла из зачатков мозговой ткани, хрящей, костей, а также жировой, мышечной и незрелой эмбриональной ткани», - рассказал детский онколог Владимир Стрыков.

Врач объяснил, что для такой опухоли характерен агрессивный рост. Она может прорастать в соседние ткани и давать метастазы, перерастая в рак. Незрелые тератомы считаются пограничными опухолями и опасны тем, что могут перерождаться.

После операции девушка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. Врачам удалось сохранить репродуктивную функцию и в будущем пациентка сможет стать мамой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».