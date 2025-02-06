Прорыв в канализации устранят вблизи города Кубинка-10 в Одинцовском округе

По словам главы Одинцовского округа Андрея Иванова, объект передали в собственность муниципалитета в 2022 году от Министерства обороны, которому он принадлежал на протяжении многих лет.

Сейчас рабочие выводят поврежденный участок из эксплуатации, чтобы остановить перекачку сточных вод через него и переключиться на другую канализационную насосную станцию. Это позволит осушить территорию. Дальнейшие работы планируют начать с наступлением устойчивых морозов, когда можно будет задействовать тяжелую технику. Основная сложность заключается в том, что местность вблизи коллектора болотистая и долго находилась в заброшенном состоянии, а сам объект залегает на значительной глубине. Точные сроки завершения ремонта пока назвать сложно: они зависят от погодных условий и возможности доставки техники на место.

Глава округа также отметил, что в будущем муниципалитет планирует включить коллектор в государственную программу для его полной реконструкции.