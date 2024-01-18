18 января 2024, 13:47

Прорыв трубы на улице Горького в Апрелевке устранили за несколько часов

Анна Тюрюмина
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Локальная авария произошла в третьем подъезде дома № 25 на улице Горького в Апрелевке. В четыре часа утра здесь произошел прорыв сразу в пяти местах стояка отопления. Квартиры не пострадали.

«Отопления по факту нет только здесь, в техническом помещении, где находится мусоросборная камера. На этом этаже протечки устранены, здесь трубы заварены, бригада работает на верхних этажах», - прокомментировал начальник территориального управления Сергей Ермак.

К 13:00 два из пяти прорывов уже устранили. Аварийные службы отреагировали достаточно быстро, однако, вода затопила нижнюю часть лифтовой шахты, холлы и места общего пользования.

«На объекте работает бригада из семи человек. Лифт остановлен. Погружные насосы уже выкачивают воду, потом предстоит высушить шахты и само подъёмное устройство. Запускать будем только после проверки безопасности эксплуатации лифта», - отметил руководитель УК «СтарКомСервис» Денис Першин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах.

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ЖКХ
18 января 2024, 13:57
Еще 35 аварийных домов расселят в Воскресенске
Unsplash
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Встреча с жильцами ветхого фонда в микрорайоне Лопатинский прошла в администрации Воскресенска. Всего в округе планируют расселить еще 35 аварийных домов.

Участниками встречи стали горожане, чьи дома признали аварийными с января 2017 года.

«Мы с каждым индивидуально проработаем от и до. Если будут какие-то вопросы, я к этому подключен полностью, потому что аварийное жилье - это огромная проблема. Спасибо огромное губернатору Подмосковья и президенту, что решают эти вопросы», - сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Жителям дома № 2 на улице Андреса и дома № 1/12 на улице Маркина рассказали о субсидиях. Это новая форма работы с переселенцами из аварийного фонда, разработанная правительством Московской области. Благодаря ей людям не нужно ждать строительства новых домов для переселенце, а можно приобрести жилье самостоятельно в короткие сроки.

«Чем выгодна эта субсидия? - Стоимостью. У нас сейчас площадь расселяемого стоит 108,488 за квадратный метр, по субсидии это стоит 130,185», - пояснила начальник управления жилищной политики администрации городского округа Воскресенск Юлия Ворфоломеева.

После 2017 года 35 домов в Воскресенске признали аварийными. Это порядка 10 тысяч квадратных метров. Среди жильцов есть те, чье жилье находятся в муниципальной собственности, и те, кто приватизировал квартиры. В зависимости от этого существуют разные формы расселения аварийного фонда.

«Первое: муниципалитет приобретает жилье и переселяет туда жителей. Второе: это оценка собственности, которая имеется, и компенсационная выплата. Третье: жилищное строительство. Эту проблему мы решим, и в 2024 году зайдем на площадки <…> с помощью министерства строительного комплекса и министерства жилищной политики», - отметил заместитель главы городского округа Воскресенск Олег Илюшин.

Есть и четвертая форма работы с переселенцами из аварийного фонда. Это жилищный сертификат в виде субсидии. Он доступен только владельцам приватизированных квартир, которые на дату признания жилого дома аварийным не имели в собственности другого жилья.

Жилье можно будет приобрести в любом округе Подмосковья. Минимальная выплата по сертификату составит 4,2 миллиона рублей. Для покупки новой квартиры можно будет добавить собственные средства.

«Механизм выгоден тем, у кого площадь жилья менее 33 квадратных метров. Это комнаты, общежития», - рассказал консультант отдела сопровождения программ ликвидации аварийного жилья Министерства жилищного строительства Московской области Иван Наумов.

По информации Министерства строительства Московской области и администрации городского округа Воскресенск работа будет проводится с каждым собственником адресно. Проверка документов и защита от недобросовестных продавцов также входят в основные задачи ведомств.

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Воскресенск Аварийное жилье
18 января 2024, 13:52
Поэтессу из Богородского округа Наталью Утенкову отметили на литературной премии
Ксения Пашуто
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Наталья Утенкова из Ногинска стала дипломантом литературной премии имени Роберта Рождественского. Ее отметили за книгу стихов «Дерево растет из неба».

Стихи и прозу Наталья пишет с детства. В книгу «Дерево растет из неба» вошли произведения, написанные в период с 2009 по 2023 год. Это 15 лет активного творчества.

«Отбирала произведения определенной тематики, настроения. Это именно книга стихов, а не сборник. Если прочитать ее от начала до конца, то человек проходит по некой тропинке, смысловому коридору. Здесь даже то, как расставлены произведения, влияет на восприятие», - говорит автор.

Подать заявку на престижную литературную премию помогла руководитель ногинского литературного объединения «Лира» Елена Глебова-Павлова.

«Я очень благодарна Елене за поддержку. Ранее я уже участвовала в премии со своей первой книгой, но тогда мою работу не отметили. В этот раз стала дипломантом, это очень приятно. Рассказали, что члены жюри хвалили мои стихи, отметили, что у меня есть свой стиль, собственный голос. Это очень ценно для меня», - рассказала Наталья Утенкова.

В ближайших планах поэтессы - провести творческий вечер и писать дальше.

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Книги Богородский Литература
18 января 2024, 13:29
Свыше 130 обращений рассмотрели на выездном приеме администрации в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Выездной прием администрации Солнечногорска прошел в микрорайоне Поваровка. Руководитель муниципалитета Константин Михальков и его заместители по профильным направлениям решили и обсудили с жителями 134 вопроса по разным темам.

Сейчас в микрорайоне завершается пуско-наладка новой блочно-модульной котельной. Ее построили благодаря концессионному соглашению с «Газпром теплоэнерго». Жители отмечают, что в квартирах стало заметно теплее.

Что касается электроснабжения, то из-за резко возросшего потребления во время морозов были неоднократные отключения в Поварове, Лыткине, Задорине, Белавине, Ложках, Новой, Льялове, Полежайках, Повадине и других населенных пунктах. Специалисты в круглосуточном режиме вели восстановительные работы.

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, «Россети» реализуют в Солнечногорске двухлетнюю программу модернизации. Специалисты заменят более 118 километров высоковольтных линий, установят 25 пунктов секционирования и зарезервируют более 25 километров сетей.

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Большая часть обращений касалась отопления и электроснабжения. Кроме того, в числе актуальных вопросов - переселение из аварийного жилья. Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков поручил своему заместителю Александру Сорокину донести до каждого участника программы подробную информацию о сроках и механизмах переселения.

«Поваровка - та территория, которая в период новогодних морозов столкнулась с отключением тепла и электричества. Ситуация была сложная, но те меры, которые приняты „Газпром теплоэнерго“ и „Россетями“, позволили ее стабилизировать » , - прокомментировал глава округа.

ЖКХ Солнечногорск Электричество Отопление
18 января 2024, 13:29
Сложную операцию по восстановлению связок голеностопного сустава провели в Жуковском
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Врачи из Жуковской больницы помогли 27-летней танцовщице с травмой голеностопного сустава. Ранее она обращалась в поликлинику с жалобами на боли в ноге, которые появились после травмы, полученной на занятиях.

Консервативное лечение девушке не помогло, поэтому пациентке провели операцию, рассказал травматолог Артем Луценко. Пластику связок провели через три небольших прокола.

«Эти операции достаточно сложные, так как требуют специального оборудования, артроскопических инструментов и дорогостоящей эндовидеостойки. В нашей больнице имеются все возможности для проведения подобного лечения», - сказал он.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо и уже выписана. Подвижность ноги полностью восстановилась.

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Больницы Врачи Жуковский

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