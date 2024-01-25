Прорыв канализационной трубы на Зеленой улице в Химках ликвидируют к концу дня

На месте работает бригада специалистов.

«По информации управляющей компании и Химкинского водоканала, специалисты установили насос для откачивания воды. После этого проведут необходимые работы по замене аварийного участка трубы. Примерный срок окончания работ - до конца суток», - сообщили в администрации городского округа Химки.

Ранее в Химках запустили горячую линию по вопросам теплоснабжения. Позвонить и рассказать о проблеме можно по номеру: +7 (495) 793-01-01.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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