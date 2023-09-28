«Прорвется холодный фронт». Жителям Московского региона назвали срок окончания бабьего лета

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По его словам, природа будет баловать жителей Подмосковья еще три дня. Столбики термометров в регионе могут подняться до рекордных показателей.

«Сегодня воздух у нас прогреется до 19… 24 градусов. Это норма, близкая к июньским или августовским показателям. Но на пик бабье лето выйдет в пятницу, когда в дневные часы будет 20… 25, а это претензия на рекорд 123-летней давности, когда в Москве было 23,3 градуса в 1900 году», - рассказал Тишковец.

В субботу, 30 сентября, все еще будет солнечно, хотя облаков станет больше. Ночью ожидается температура воздуха от 8 до 13 градусов, а днем будет на градус прохладнее, чем накануне, то есть от 19 до 24, указал собеседник.

«На этом все, закольцовываем нашу прекрасную пору - бабье лето. Соответственно, с наступлением октября, первого числа, к нам прорвется уже холодный фронт североатлантического циклона. Облака затянут небосвод, после полудня пойдут ливневые дожди. Это понизит температуру до 13… 18 градусов в дневные часы», - заключил Тишковец.

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