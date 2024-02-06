06 февраля 2024, 21:05

Проруби для борьбы с замором рыбы сделали на озерах в Воскресенске

Unsplash
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Инициативные рыбаки из Воскресенска борются с замором рыбы на местном озере. Для этого в толстом слое льда они делают проруби, пересыпанные соломой, чтобы рыба не задохнулись.

Проруби появились на каскаде прудов реки Кепиковка микрорайона Цемгигант. Из-за продолжительных морозов водоемы замерзают, толщина льда иногда достигает десятков сантиметров. Из-за этого их обитателям не хватает воздуха.

«Это очень помогает, рыба дышит и таких заморов не наблюдалось уже несколько лет и осенью смотрю здесь уже ребята на лодках ловят и достаточно много», - отметил рыбак Сергей Яшин.

Он ведет свой собственный канал на Ютубе «Рыболовный странник». По его словам, в Воскресенске немало водоемов, где много разной рыбы: Москва-река, Семиславка, Медведка. Эти пруды хоть и маленькие, но находятся в центре микрорайона. Важно, что рыбаки не только ловят, но и спасают рыбу от зимнего замора.

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Рыбалка Воскресенск
06 февраля 2024, 21:47
МосОблЕИРЦ представили Путину как успешную модель для привлечения средств в сферу ЖКХ
Мин ЖКХ
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Владимиру Путину 5 февраля представили региональный расчетный центр МосОблЕИРЦ как пример успешной модели привлечения дополнительных средств в отрасль ЖКХ. Подробные цифры привел руководитель «Интер РАО» Борис Ковальчук.

По его словам, в Подмосковье в период с 2019 по 2023 годы благодаря работе центра удалось повысить сбор платежей в сфере ЖКХ на 6,5%, что дало дополнительных 15 миллиардов рублей.

Московский областной единый информационно-расчетный центр, созданный в 2013 году, сейчас стал крупнейшим центром, который обслуживает около четырех миллионов лицевых счетов, а также предоставляет жителям удобные цифровые сервисы.

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, в этой сфере очень важна платежная дисциплина.

«У нас постоплатная система - сначала потребили коммунальный ресурс и только потом оплатили. Вот почему порядок и своевременность расчетов в ЖКХ - одна из ключевых задач, с которой успешно справляется региональный ЕИРЦ», - пояснил Велиховский.

МосОблЕИРЦ предоставляет жителям Подмосковья возможность выгодной и удобной оплаты счетов, а офисы центра открыты во всех городских округах Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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ЖКХ Деньги
06 февраля 2024, 21:30
Еще пять новых автобусов вышли на линию в Лобне
Unsplash
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Четыре новых автобуса будут курсировать в Лобне по первому и девятому маршрутам — на Красную Поляну, один — в аэропорт и обратно. Они адаптированы для маломобильных пассажиров и могут перевозить до 72 человек одновременно.

Увеличение парка позволит пассажирам быстро и с комфортом передвигаться по городу. На прошлой неделе он пополнился на шесть современных автобусов, на этой - на маршруты вышли еще пять.

Новая техника оснащена системами климат-контроля, видеонаблюдения и пожаротушения, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и розетками для зарядки мобильных телефонов.

Одиннадцать новых машин уже позволили заметно снизить нагрузку на городские маршруты. Кроме того, по просьбам пассажиров на видном месте появится табло с расписанием, а зону посадки у станции перенесут чуть дальше - к остановочному павильону, чтобы у людей была возможность укрыться от дождя и снега под крышей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Лобня Автобусы
06 февраля 2024, 20:46
Победительница акции «Прощайте, пени!» от Рузского регионального оператора получила снегоочиститель
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Рузский региональный оператор подвел итоги акции «Прощайте пени!». Новый снегоочиститель достался победительнице — пенсионерке из Рузского района Надежде Даниловой.

Акция проводилась среди абонентов с 1 октября по 31 декабря 2023 года. Желающим поучаствовать в розыгрыше нужно было оплатить основной долг за услуги по вывозу отходов, начисленный с 2019 года. В таком случае потребитель мог рассчитывать на списание пени за просроченные платежи и становился участником розыгрыша снегоуборочной техники.

Розыгрыш среди абонентов проводился при помощи генератора случайных чисел. Победительница Надежда Данилова не только погасила все долги по оплате услуг Рузского РО, но и получила новый самоходный снегоуборщик.

Как рассказали в пресс-службе Рузского регионального оператора, на момент начала акции долг абонентов составлял 1,8 миллиардов рублей, но уже за три месяца акции абоненты оплатили свои долги на сумму 61,9 миллионов рублей, а общая сумма списанных штрафов составила 6,6 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.

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ЖКХ Руза
06 февраля 2024, 20:39
Строительство школы на 1650 мест в ЖК «Ярославский» в Мытищах закончат к сентябрю
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Возведение новой большой школы продолжается в жилом комплексе «Ярославский» в Мытищах. Открытие запланировано на начало учебного года.

Работы ведутся в рамках договора о комплексном развитии территории, застройщиком является специализированный застройщик «Лужнецкий квартал».

На стройплощадке задействованы около 10 единиц спецтехники и 135 рабочих, объект готов на 59 процентов.

В настоящее время ведется отделка фасада школы и кровельные работы. Монтаж внутренних и наружных инженерных систем, как и внутренняя отделка помещений, идет по установленному графику. Установка оконных блоков и алюминиевых конструкций полностью завершена.

В пятиэтажном здании будет все необходимое для качественного образования детей: комфортные кабинеты, просторные лаборатории, пищеблок с обеденным залом, четыре спортивных и один актовый залы. Общая площадь школы свыше семи тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Мытищи Строительство

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