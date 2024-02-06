Проруби для борьбы с замором рыбы сделали на озерах в Воскресенске

Владимиру Путину 5 февраля представили региональный расчетный центр МосОблЕИРЦ как пример успешной модели привлечения дополнительных средств в отрасль ЖКХ. Подробные цифры привел руководитель «Интер РАО» Борис Ковальчук.

По его словам, в Подмосковье в период с 2019 по 2023 годы благодаря работе центра удалось повысить сбор платежей в сфере ЖКХ на 6,5%, что дало дополнительных 15 миллиардов рублей.

Московский областной единый информационно-расчетный центр, созданный в 2013 году, сейчас стал крупнейшим центром, который обслуживает около четырех миллионов лицевых счетов, а также предоставляет жителям удобные цифровые сервисы.

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, в этой сфере очень важна платежная дисциплина.

«У нас постоплатная система - сначала потребили коммунальный ресурс и только потом оплатили. Вот почему порядок и своевременность расчетов в ЖКХ - одна из ключевых задач, с которой успешно справляется региональный ЕИРЦ», - пояснил Велиховский.

МосОблЕИРЦ предоставляет жителям Подмосковья возможность выгодной и удобной оплаты счетов, а офисы центра открыты во всех городских округах Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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