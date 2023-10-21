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«Так мы увеличим пропускную способность центра до 725 тысячи двадцатифутовых контейнеров в год, для сравнения сейчас - 275 тысячи Также увеличим количество рабочих мест с 350 до двух тысяч. Старт строительства запланирован на 2026 год», - пояснил он.

Современный железнодорожный терминал «Белый Раст» расположен в Дмитровском городском округе. Он считается самым большим хабом китайской продукции в Подмосковье, площадь терминала - около 60 тысяч квадратных метров. Сюда поставляют даже автомобили.

Коммерческий директор ТЛЦ «Белый Раст» Цзоу Гуанюй говорил, что в развитие терминала инвестируют около 10 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что Китаю очень приятно сотрудничать с российскими коллегами. Московская область в свою очередь намерена развивать дороги, пограничные переходы и даже изучить «морские возможности», чтобы наращивать товарооборот с Китаем.

Губернатор Подмосковья прибыл в КНР вместе с командой, чтобы провести деловые встречи с будущими и действующими партнерами. Ранее Воробьев посетил выставку высоких технологий «Глобальной конференции по промышленному интернету» в Шэньяне. Он познакомился с инновационными решениями свыше 100 местных компаний. Губернатор отметил, что постарается перенять что-то из новинок и внедрить в будущем в Московской области.