Пропавших братьев из Подмосковья нашли живыми
Двух мальчиков, которые пропали накануне в Видном, нашли живыми. Об этом «360» сообщил руководитель регионального отделения центра «СПАС ГРАД» Юрий Шитиков.
Пассажирский автобус для помощи участникам СВО передали благотворительному фонду «Окно в мир» из Королева. Транспортное средство оставят в медицинской роты.
«Сегодня мы его забираем и в понедельник он поедет к ребятам, поедет в медицинскую роту для эвакуации раненых», - сообщила президент благотворительного фонда «Окно в Мир» Екатерина Зеленцова.
Благотворительный фонд работает с 2015 года. С начала спецоперации он отправил на фронт 12 УАЗ и один грузовик.
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В домах более 900 квартир, ЖК окружен хвойным лесом, есть выход в Кузьминский лесопарк.
«Много было всего, много инстанций прошли. Кто смог продать - продали. Были тяжбы, суды, были переживания, что ни денег ни квартир. Спасибо всем инициативным людям, что на обманутых дольщиков обратили внимание», - поблагодарила собственница квартиры Любовь Алексеевна.
«Выдача ключей началась с прошлого четверга. За эту неделю мы выдали порядка 50 ключей. В день выдается по 15-16 ключей от квартир. Каждая по полчаса. Запись плотная. Люди идут активно, принимают свои квартиры „, - сообщила сотрудник УК „Октябрь“ Юлия Кириллова.
Семья Жуковых планировала заехать в свою квартиру еще в 2015 году.
«Квартира у меня с ремонтом, квартира однокомнатная, вид из окна мне очень нравится, красивые дома, зелень, батареи уже топятся, я всем довольна», - сообщила владелец квартиры Валентина Жукова.
Получивших ключи от своих квартир дольщиков навестил глава округа Сергей Жигалкин.
«Сколько раз встречались, сколько проблем, помню, как по подвалам затопленным ходили. По этажам, размороженным крышам <…> Важно сказать, что в Котельниках не осталось ни одного проблемного корпуса обманутых дольщиков», - заявил Жигалкин.
По его словам, в 10 минутах ходьбы строится образовательный комплекс. Он будет состоять из школы на 2,1 тысячи мест и детского сада еще на 350 детей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что Подмосковье в этом году полностью закроет проблему с обманутыми дольщиками.
Их было свыше 117 тысяч, но осталось 8,4 тысячи. Права восстановят уже менее чем за три месяца.
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«Участвуя в этой акции, мы даем детям возможность расширить свои знания и погрузиться в увлекательные истории. Вместе с моим помощником передали волонтёрам-молодогвардейцам книги, которые активисты отправят на Донбасс», - рассказала директор школы Галина Болотова.
Местные жители ежедневно собирают в новые регионы России гуманитарную помощь. Сейчас при поддержке главы округа Дмитрия Волошина в Химках работает девять точек сбора.
Зампред местного Совета депутатов Александр Дряннов напомнил, что вместе с ними с октября прошлого года в Химках функционирует Центр поддержки участников СВО и их семей. Специалисты учреждения помогают оформлять льготы и выплаты, получать документы, пройти адаптацию после ранения и другом.
За время работы центр оказал поддержку более 550 местным жителям.
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Горы мусора убрали администрация округа вместе с региональным оператором ООО «Хартия».
«Нареканий по вывозу мусора нет. Два сломанных контейнера заменили. Бывает, после выходных мусора больше, но все своевременно вывозят», - рассказала жительница дома Тамара Трубина.
Контейнеры установили в соответствии с санитарными правилами и нормами. На площадке внедрили раздельный двухкомпонентный сбор мусора. Серые контейнеры нужны для органических отходов, синие - для сухих отходов.
За площадкой закрепили управляющую компанию ООО «Авангард Восток».
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