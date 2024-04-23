23 апреля 2024, 12:51

Промышленный туризм начнут развивать в Солнечногорске

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Индустриальные экскурсии для студентов колледжа «Подмосковье» прошли на территории Солнечногорска. Ребята посетили промышленные предприятия — АО «Софос», «НПО Экосистема», гостиницы — «Агат», «Элис», а также предприятия общественного питания — кафе «Папоротник» и «Тили-Тесто».

Студенты познакомились со структурой предприятий, с условиями и спецификой работы. Мероприятие реализуется в рамках программы по развитию промышленного туризма в 2024 году.

«В рамках программы по развитию промышленного туризма студентов и жителей муниципалитета ждут встречи с потенциальными работодателями, а также экскурсии по туристическим и промышленным предприятиям, включающие ознакомление с процессом производства. Благодаря посещению предприятий у студентов открылся спектр возможностей по трудоустройству и получению практических навыков», - поделился исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

По итогам проведенных экскурсий студенты уже получили предложение от руководства кафе «Тили-Тесто» пройти стажировку либо трудоустроиться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Туризм Экскурсии Студенты
23 апреля 2024, 14:08
Более тысячи соцпредприятий зарегистрировали в Подмосковье
Unsplash
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Более 9% социальных предпринимателей России зарегистрированы в Московской области. Суммарная годовая выручка социальных предпринимателей составила более 102 миллиардов рублей.

Из общей годовой выручки почти 18 миллиардов приходится на ИП, более 84 миллиардов - на юридические лица.

«Мы уже не раз говорили, что у социального бизнеса женское лицо - актуальные данные подтверждают этот факт: более 70% соцпредпринимателей - женщины», - сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в 2023 году Московская область вновь заняла первое место по числу компаний, работающих в социальной сфере. Она также напомнила, что для поддержки таких проектов в Подмосковье действуют специальные меры поддержки - субсидии, гранты и программы льготного кредитования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес
23 апреля 2024, 14:03
Лесной пожар потушили в Луховицах
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Вечером 22 апреля в Чернореченском участковом лесничестве, находящемся в трех километрах от города Луховицы, было зафиксировано возгорание на площади 0,08 гектара после получения сообщения от местных жителей. Из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась до 0,1 гектара.

На место происшествия было моментально направлено четыре единицы пожарной техники и девять человек личного состава лесных пожарных служб. Потребовалось 50 минут, чтобы полностью потушить возгорание.

Предполагается, что причиной пожара стал человеческий фактор. Комитет лесного хозяйства Подмосковья напоминает, что за умышленный поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Штрафы для физических лиц могут составлять от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 100 тысяч до двух миллионов рублей. Также возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

В случае обнаружения возгорания, следует незамедлительно обратиться по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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Пожары Лесные пожары Луховицы
23 апреля 2024, 13:58
Врачи НИКИ детства изучили опыт коллег в Китае
Пресс-служба Минздрава МО
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Специалисты НИКИ детства, Щелковской и Красногорской больниц побывали на международной стажировке в Китае. Коллеги из Поднебесной рассказали о своем опыте в здравоохранении и провели экскурсии по ведущим медучреждениям Пекина и Шанхая.

«Для наших врачей регулярно проводятся различные конгрессы, вебинары, научно-практические школы, мастер-классы и многое другое. Обмен опытом, особенно с зарубежными коллегами, позволяет повысить квалификацию специалистов и перенять передовые практики», - подчеркнул министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Подмосковные врачи ознакомились с китайской моделью оказания медицинской помощи пациентам, обменялись опытом диагностики и лечения тяжелых заболеваний, узнали, как выстроен весь процесс оказания медпомощи в Китае.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Здравоохранение Китай
23 апреля 2024, 13:57
Химки присоединятся к экологической акции «День добрых дел»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Региональная акция «День добрых дел» пройдёт в городском округе Химки 27 апреля. Для школьников проведут интерактивные мероприятия, экологические акции, а также экскурсии по музеям и предприятиям.

Культурные и познавательные мероприятия пройдут во всех микрорайонах округа. В центральном парке Химок организуют эко-мастерские «Природная открытка» и «Съедобная картина», концерт «Зеленая весна», а также спортивную эстафету «Стартуют все!». В «Дубках» и парке имени Величко пройдет мастер-класс «Поделки из вторичных материалов», игра «Сортируем мусор - бережём природу», а также экологические ребусы. В парках «Подрезково», «Экоберег» и Яковлево детям покажут анимационные программы «Весенние старты» и «Чайная станция».

Кроме того, дети смогут посетить крупные химкинские фабрики и познакомятся с технологиями изготовления газировки. Для более творческих организуют поход в картинную галерею имени С. Н. Горшина на выставку «Азбука иконописи».

Ещё ребята смогут внести лепту в благоустройство округа. В Химках планируется уборка территорий возле памятников, покраска скамеек, развешивание кормушек для птиц и скворечников, расчистки школьных дворов. Планируется, что всего в акции «День добрых дел» примут участие более миллиона подмосковных школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что акция «День добрых дел» пройдет во всех парках региона.

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Благоустройство Химки Парки

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