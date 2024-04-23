Промышленный туризм начнут развивать в Солнечногорске

Студенты познакомились со структурой предприятий, с условиями и спецификой работы. Мероприятие реализуется в рамках программы по развитию промышленного туризма в 2024 году.

«В рамках программы по развитию промышленного туризма студентов и жителей муниципалитета ждут встречи с потенциальными работодателями, а также экскурсии по туристическим и промышленным предприятиям, включающие ознакомление с процессом производства. Благодаря посещению предприятий у студентов открылся спектр возможностей по трудоустройству и получению практических навыков», - поделился исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

По итогам проведенных экскурсий студенты уже получили предложение от руководства кафе «Тили-Тесто» пройти стажировку либо трудоустроиться.

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