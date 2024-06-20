Промышленные предприятия Подмосковья получили гранты на развитие

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что в результате первого конкурсного отбора в 2024 году 11 промышленных предприятий стали обладателями 15 грантов общим объемом 130 миллионов рублей.

«Средства предприятиям были выданы в рамках субсидирования затрат на уплату процентов по кредитным средствам, взятым на развитие производства», - указала Зиновьева.

Программа грантовой поддержки от ФРП Московской области направлена на развитие импортозамещающих производственных предприятий. Благодаря выплатам региональные производители могут частично компенсировать расходы на проценты по кредитам, взятым с начала 2023 года. Это поможет снизить процентные ставки по банковским кредитам.

В текущем году ФРП Подмосковья планирует провести еще два конкурсных отбора для распределения грантов - в сентябре и декабре. Общий объем выплат составит порядка 565 миллионов рублей.

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