Промышленные предприятия из Химок представили разработки на выставке «Россия»

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Одно из предприятий, научно-производственное объединение «Энергомаш», представило на выставке макет жидкостного ракетного двигателя РД-191, который применяется в ракетах-носителях семейства «Ангара».

Опытное конструкторское бюро «Факел» показало макеты двигательных установок «Марафон» и «СПД-50», обеспечивающих высокоскоростной интернет для проекта «Сфера» и для космических аппаратов.

«Конструкторское Бюро Химавтоматики» представило макет ракетного двигателя РД-0146Д, предназначенного для верхних ступеней и разгонных блоков ракеты-носителя «Ангара».

Машиностроительное конструкторское бюро «Искра», в свою очередь, выставило экспонат двигательной установки системы аварийного спасения космонавтов. Также на выставке были представлены и другие разработки промышленных предприятий из Химок.

В рамках форума также пройдут лекции и интерактивные мероприятия, которые будут интересны как детям, так и взрослым.

Стоит отметить, что предприятия ракетно-космической промышленности из Химок являются неотъемлемой частью оборонно-промышленного комплекса РФ и их достижения свидетельствуют о высоком уровне квалификации российских специалистов в данной области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что стенд Московской области появится на выставке-форуме «Россия», которая стартовала 4 ноября на ВДНХ.

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