Промышленные компании Подмосковья увеличили объем отгруженных товаров на 22% за год

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«По итогам прошлого года индекс промышленного производства составил 113,7%, объем отгруженных товаров собственного производства промышленными предприятиями Московской области вырос на 22,6%» - сообщила Екатерина Зиновьева.

Обрабатывающие предприятия отгрузили товаров на 4,97 триллиона рублей. Индекс промышленного производства в этом секторе вырос по сравнению с прошлым годом на 15,6%.

Пищевые производства отгрузили товаров более чем на 1,1 триллиона рублей. На втором месте - сектор производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Предприятия этой сферы отгрузили продукции на сумму свыше 714 миллиардов рублей.

Тройку региональных лидеров замыкает химическая промышленность: по итогам 2023 года компании отгрузили продукции более чем на 362 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье. Он также рассказал о развитии и строительстве индустриальных парков на территории региона.

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