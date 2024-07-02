Промышленность Подмосковья показала рост почти на 16% в мае

«Подмосковная промышленность продолжает сохранять восходящую динамику развития. По итогам первых пяти месяцев года она снова фиксирует рост - 15,5%. В секторе обрабатывающей промышленности рост еще более значителен - он составил 16,7%», - отметила Зиновьева.

В Московской области стали производить больше компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов. На 26% выросло производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава. Выпуск кожи и изделий из кожи вырос сразу на 57,7%. В регионе стали больше выпускать одежды, обуви и текстильных изделий.

До конца 2025 года в Можайске запустят первую линию нового производства минеральной ваты. Соглашение об этом на полях ПМЭФ заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и владелец компании «ДорХан ЕРСМ» Сергей Ханин.

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