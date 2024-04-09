Промышленное производство выросло на 17,9% в Подмосковье за 2 месяца

«В январе–феврале производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 76%. Абсолютным лидером в отчетном периоде стал сектор производства кожи и изделий из кожи, где рост составил 87,7%. На 51,9% выросло производство резиновых и пластмассовых изделий. Ровно на 50% увеличилось производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Рост более 30% показали также производства автотранспортных средств, электрического оборудования и металлургическое производство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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