09 апреля 2024, 14:02

Промышленное производство выросло на 17,9% в Подмосковье за 2 месяца

Пресс-служба Мининвеста МО
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Четыре производственных сектора в Подмосковье показали рост в 50% и более по итогам первых двух месяцев 2024 года. Общий рост промпроизводства в регионе составил 17,9%, а обрабатывающий сектор вырос на 20,4%.

«В январе–феврале производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 76%. Абсолютным лидером в отчетном периоде стал сектор производства кожи и изделий из кожи, где рост составил 87,7%. На 51,9% выросло производство резиновых и пластмассовых изделий. Ровно на 50% увеличилось производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Рост более 30% показали также производства автотранспортных средств, электрического оборудования и металлургическое производство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Промышленность
09 апреля 2024, 14:34
Более 400 тысяч поездок на электросамокатах совершили в Подмосковье весной
Минтранс Подмосковья
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Жители и гости Московской области арендовали электросамокаты около 400 тысяч раз с начала сезона. В региональном Минтрансе уточняют, что к аренде доступно более 21 тысячи СИМ в 21 округе.

Наибольшей популярностью электросамокаты пользуются в Красногорске, Мытищах и Люберцах - всего там зафиксировано более 50 тысяч поездок. Отмечается, что среднее время аренды составляет 16 минут, а среднее расстояние - пять километров.

В ведомстве напомнили, что с 1 марта 2023 года ввели новую категорию транспортных средств - средства индивидуальной мобильности. К ним относятся электросамокаты, гироскутеры и моноколеса. Жителей и гостей региона призывают соблюдать ПДД и правильно парковать арендованные СИМ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ПДД Электросамокаты
09 апреля 2024, 14:30
Новые методы лечения заболеваний щитовидной железы внедрили в подмосковном госпитале ветеранов войн
Медиасток.рф
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Новые методы лечения нарушений функций щитовидной железы начали использовать в подмосковном госпитале для ветеранов войн. Их будут использовать в случаях недостаточного или избыточного выделения гормонов, увеличения размера железы, опухолей и аутоиммунных заболеваний.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, пациенты могут пройти комплексное обследование и преоперационную подготовку в терапевтическом отделении. Новые методы лечения смогли внедрить благодаря выходу на работу нового хирурга-эндокринолога.

По словам заведующего отделением Алексея Бирюкова, щитовидная железа выполняет важную функцию для обмена веществ за счет выработки йодсодержащих гормонов. Если случай сложный, при лечении применяют малоинвазивные процедуры с применением современной техники.

«Для оценки работы щитовидной железы мы также применяем метод, позволяющий определить уровень её стимуляции. Под УЗИ-контролем проводим пункционную биопсию, которая определяет доброкачественность или злокачественность опухоли. В результате уже 18 человек прошли необходимое лечение по новому для нас профилю», - сказал он.

Пройти лечение в госпитале можно бесплатно по направлению врача.

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Ветераны Врачи
09 апреля 2024, 14:06
Около 3 тысяч человек посетили фестиваль «Зарайская нива» в Подмосковье
Министерство культуры и туризма Московской области
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Фестиваль «Зарайская нива» посетили около трех тысяч человек. На нем провели фермерскую ярмарку, выставку сельхозтехники, мастер-классы и развлекательные программы.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, фестиваль прошел в Центральном парке культуры и отдыха Зарайска. Его приурочили к началу полевых работ. На площадке встретились крупные сельхозпроизводители и фермеры. Среди них «Агро-Строительные технологии», «Сельхозпродукты», «ТуламашАгро» и другие.

Для гостей провели ярмарку, выставку сельхозмашин, викторину, анимационную программу, хороводы и мастер-классы. Посетителей угощали пирогами и чаем, а всего за время фестиваля они съели около 400 килограммов плова.

В концертной программе приняли участие хореографические и вокальные коллективы, а в завершении мероприятия прошла лотерея с призами от местых производителей.

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Зарайск Фестивали
09 апреля 2024, 14:06
Олимпийская чемпионка Юлия Гущина присоединилась к субботнику в Подольске
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Легкоатлетка Юлия Гущина вместе с семьей присоединилась к первому в этом сезоне субботнику в Подольске. Вместе с жителями она вышла на Бульвар Победы в микрорайоне Кузнечики и приняла участие в экологической акции.

«Если бы каждый житель вышел сегодня на субботник, то наш город стал бы еще чище и еще красивее», - отметила Юлия.

Каждый апрель в Подмосковье проводится месячник чистоты и благоустройства, напомнили в Министерстве территориальной политики региона. На улицы выходят сотрудники МБУ, администраций, активные жители.

Присоединиться к наведению чистоты в региона может каждый. С адресами точек выдачи инвентаря в Подольске можно ознакомиться здесь.

Подольск Субботник

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