Промышленное производство выросло более чем на 15% в Подмосковье в январе

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Рекордное количество снега вновь выпало в Подмосковье. Есть риски паводка, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Все русла рек и находящиеся в низине населенные пункты попадают в первоочередную зону контроля.

По его словам, было бы преувеличением сказать, что во всех населенных пунктах есть ливневая канализация.

«А значит, должны быть проактивные предупредительные мероприятия. Там, где традиционно подтапливается, снег за выходные вывозится», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Начальник управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин сообщил, что, с учетом прогнозов, складывается обстановка, которая будет соответствовать 2012 и 2013 годам.

«Велика вероятность подтопления участков местности 226 населенных пунктов, наиболее сложная паводковая обстановка может сложиться в Дубне, Истре, Одинцове и Луховицах», - сказал он.

«Первым вопросом - паводок. Мы все видим угрозу подтопления. Полномочный представитель президента также проводит по этому поводу совещание. У нас есть традиционно уязвимые территории, прежде всего - Луховицы», - сказал губернатор.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов уточнил, что высота снежного покрова на сегодняшний день - 75 сантиметров при норме 25 сантиметров.

«Запас воды в снеге - 127 миллиметров при норме 62 миллиметра. Весеннее половодье ожидается выше нормы», - предупредил он.

Основной риск наблюдается на реках в Серпухове, Кашире, Коломне, Луховицах, Клязьме и Орехово-Зуеве. Вскрытие льда ожидается во второй половине марта.

В основную зону контроля попадают три направления: выход из берегов больших и малых рек, подтопление СНТ и паводок на дорогах.

«Существует риск подтопления 6,5 тысячи жилых домов, 73 участков дорог и 38 городских округов, где мы ожидаем высокое половодье», - сказал Тихон Фирсов.

Во всех городских округах проводят установку вешек, чтобы контролировать уровень подъема воды. Немаловажная задача - обследование гидротехнических сооружений.

«В Подмосковье их около 500. И них 70% в случае повреждения не повлекут ущерба. Но есть 30 ГТС, которые подлежат контролю. До 15 марта 500 ГТС нам необходимо обследовать, чтобы понимать, какие мероприятия нужны, если поднятие уровня воды будет критичным», - объяснил министр.

Совместно с МЧС предварительно обследуют СНТ, где в прошлом году произошли наибольшие подтопления. Вместе с тем Министерство транспорта Подмосковья подготовит спецтехнику для откачки воды, расчистки кюветов, вывоза снега, создания укрепительных сооружений. Срок - с 1 марта по 1 апреля.

Уже наладили оперативную связь с транспортными перевозчиками для оперативного реагирования в случаях подтопления. Определены пути объезда, проработана возможность быстро находить альтернативные маршруты.

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Как готовятся к паводкам?