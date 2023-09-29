Промышленное производство в Подмосковье выросло на 12% с начала года

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«Промышленное производство продолжает демонстрировать положительную динамику. За семь месяцев текущего года его рост составил 10,4% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

За отчетный период большую динамику продемонстрировало производство компьютеров - оно выросло на 56%, производство транспортных средств прибавило 38%, а производство резиновых и пластмассовых изделий - 29,5%.

Помимо этого, более чем на 20% выросло производство машин, металлических изделий и текстильной продукции, а выпуск изделий из кожи увеличился на 19%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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