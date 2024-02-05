Промышленное производство Подмосковья выросло на 13,7% за год

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, четыре сектора обрабатывающей промышленности за год увеличились более чем на 30%. Так, рост на 39,6% показало производство компьютеров и электроники, 34,5% - машин и оборудования и 32,4% - прочая техника и транспорт.

«Промпроизводство в Подмосковье в прошлом году выросло на 13,7% по сравнению с 2022 годом. Традиционно, в секторе обрабатывающей промышленности региона рост оказался еще более высоким - 15,6%», - сказала она.

Высокие темпы роста также отметили в металлургии, это более 20% к 2022-му году.

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