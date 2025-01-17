Промышленное предприятие в Истре получило региональную субсидию

Организация специализируется на производстве пластиковых упаковочных материалов и благодаря субсидии она теперь не только обновит свое техническое оснащение, но и значительно улучшит качество продукции, а также нарастит объемы ее выпуска. Средства предоставили в рамках программы «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования». Эта программа помогает развиваться промышленным предприятиям Московской области, ведь в условиях современного рынка, конкуренция требует постоянных инноваций и улучшений.

Предприятие открылось в 2000 году, а склад в муниципальном округе Истра появился только в 2015 году. За это время компания стала одной из ведущих по области. У них есть своя контрольно-испытательная лаборатория, а также они активно внедряют процесс создания пластиковой тары из полиэтилентерефталата.