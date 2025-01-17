17 января 2025, 19:23

Промышленное предприятие в Истре получило региональную субсидию

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Региональную субсидию в размере 20 миллионов рублей получило предприятие муниципального округа Истра. Полученные средства позволят ускорить технологические процессы.

Организация специализируется на производстве пластиковых упаковочных материалов и благодаря субсидии она теперь не только обновит свое техническое оснащение, но и значительно улучшит качество продукции, а также нарастит объемы ее выпуска. Средства предоставили в рамках программы «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования». Эта программа помогает развиваться промышленным предприятиям Московской области, ведь в условиях современного рынка, конкуренция требует постоянных инноваций и улучшений.

Предприятие открылось в 2000 году, а склад в муниципальном округе Истра появился только в 2015 году. За это время компания стала одной из ведущих по области. У них есть своя контрольно-испытательная лаборатория, а также они активно внедряют процесс создания пластиковой тары из полиэтилентерефталата.

Истра Поддержка предпринимателей в Московской области Промышленность
17 января 2025, 20:07
Тендер на благоустройство площади Революции в Истре пройдет в мае
пресс-служба администрации м.о. Истра
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Площади Революции в Истре благоустроят, в мае этого года приступят к проведению конкурсных процедур. Этот проект стал победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в прошлом 2024 году.

В администрации округа на совещании обсудили детали проекта благоустройства площади Революции в Истре. Планируют объединить ее с центральным сквером, а также с уже благоустроенной частью улицы 15 Лет Комсомола. Чтобы вся эта территория стала полноценной зоной отдыха горожан и гостей муниципалитета.

Центральной и самой главной задумкой проекта станет памятник патриарху Никону, основателю Новоиерусалимского монастыря. Он также известен как Русская Палестина. Именно Новоиерусалимский монастырь притягивает тысячи паломников каждый год в Истру. Пока продолжается проектирование Площади Революции в Истре, вносятся корректировки и замечания, но уже весной после конкурсных процедур и поиска подрядчика начнутся строительно-монтажные работы.

Благоустройство Истра Ремонтные работы
17 января 2025, 19:48
Глава Серпухова провел первую в 2025 году встречу с жителями округа
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В центре «Шанс» в Серпухове состоялась первая встреча с жителями города в формате «выездной администрации». На мероприятии присутствовали депутаты городского Совета Игорь Ермаков и Наталья Боровских, а также глава округа Сергей Никитенко.

Одной из ключевых тем стало подключение газа в деревне Петрухино в рамках льготной программы газификации. Этот вопрос был взят на контроль, и местные власти пообещали разобраться в ситуации и оказать необходимую помощь.

Жители также подняли проблему нехватки парковочных мест во дворах. Представители администрации отметили, что ежегодно расширяется программа по созданию новых парковочных площадок. Работы по благоустройству будут продолжены на ряде адресов.

Еще одной важной темой встречи стала социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья. С начала учебного года на базе школы № 4 работает инклюзивный класс. Для таких детей создаются условия для индивидуального подхода, общения со сверстниками, совместных игр и досуга, что способствует их социализации.

По словам главы округа Сергея Никитенко, формат «выездной администрации» будет продолжен, чтобы оперативно решать вопросы жителей и учитывать их пожелания.

Благоустройство Дети Газ Серпухов Депутаты
17 января 2025, 19:37
Почти 20 долгожителей поздравили с юбилеем на этой неделе в Истре
пресс-служба администрации м.о. Истра
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Жителям «серебряного» возраста, отмечающим юбилейные даты, от имени Президента Российской Федерации Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы муниципального округа Истра Татьяны Витушевой вручили подарочные наборы. За январь поздравили почти 20 юбиляров.

По всему Подмосковью поздравляют тех, кому исполнилось 80, 85, 90, 95, 100 и даже 105 и 110. Ветеранов и долгожителей поздравляют дома, сотрудники администрации приходят к ним в гости с подарками. Вручают подносы с жостовской росписью и именные открытки. Основной мотив такого дизайна - цветочный букет, поэтому на каждом подарке изображен именно он.

Кроме подноса также ветеранам и жителям «серебряного» возраста вручают продуктовые корзины со всем необходимым и выплаты в размере пяти тысяч рублей. Но и это не все, поддержка долгожителей в округе осуществляется регулярно. В том числе в рамках программы «Активное долголетие».

Только с начала прошлого года почти 45 тысяч долгожителей Московской области получили памятные подари от губернатора Подмосковья. При этом почти двести пенсионеров отметили свой столетний юбилей. Чтобы получить подарок, ничего оформлять не нужно, услуга оказывается проактивно.

Истра Ветераны Активное долголетие
17 января 2025, 18:57
Ряды «Орлят России» пополнили школьники из Богородского округа
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В стенах Центра образования № 3 состоялась торжественная церемония принятия учеников младших классов в ряды всероссийской организации «Орлята России». Это масштабный проект, запущенный в 2021 году, направлен на воспитание у школьников активной гражданской позиции, патриотизма и отзывчивости.

Проект «Орлята России» стал современной альтернативой советским традициям, таким как октябрята, пионеры и комсомол, которые прекратили свое существование после распада СССР в 1991 году. Сегодня в системе образования большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, и «Орлята России» играют в этом важную роль. Программа объединяет детей, педагогов, родителей и старшеклассников-наставников, которые совместно участвуют в образовательных тренингах и проектах.

На данный момент к инициативе присоединились уже более пяти миллионов участников по всей стране. В мероприятии, посвященном приему первоклассников в ряды организации, приняли участие депутаты Богородского округа Екатерина Щербакова и Павел Волнов.

Посвящение в «Орлята России» стало не только праздничным событием, но и важным шагом на пути формирования у школьников ценностей гражданственности и ответственности.

Школьники Богородский

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