Промпредприятие в Солнечногорске расширило производство благодаря субсидии

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик провел встречу с руководством компании, на которой обсудил планы развития, вопросы трудоустройства и меры поддержки для бизнеса.

«Вилсен Пластик» является первым в России заводом по производству туб, предлагающим три вида продукции: ламинатные, экструзионные и алюминиевые тубы. Такие упаковки востребованы у известных отечественных брендов, таких как «Свобода», «Наша мама», MIXIT, L’Adeleide, Botavikos и многих других.

Компания была основана в 2003 году и с тех пор выпустила более 1,6 миллиарда туб. Она входит в число ста лучших компаний Московской области по выручке в отрасли производства изделий из пластмасс. Завод расположен в поселке Менделеево.

«В 2024 году при поддержке губернатора Московской области была выделена субсидия на приобретение нового оборудования. Оно уже успешно функционирует. Компания планирует расширять свои производственные мощности. На заводе трудятся более 200 сотрудников посменно. В основном это наши жители. Будем держать руку на пульсе и сотрудничать для дальнейшего развития», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Для получения информации о мерах поддержки предпринимателей в Московской области и России, а также помощи в подготовке необходимых документов для получения субсидий и грантов, можно обратиться в центр «Мой бизнес» по адресу: город Солнечногорск, улица Тельнова, дом № 3/2.