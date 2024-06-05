05 июня 2024, 19:59

Промежуточные итоги реализации экологических проектов подвели в Подмосковье

Unsplash
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Особое внимание вопросам охраны окружающей среды уделяется в Подмосковье. В регионе действует государственная программа «Экология и окружающая среда Подмосковья». В 2024 году на уровне Мособлдумы был принят закон о экологическом образовании и просвещении.

Председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин отметил, что этот закон стал отправной точкой для развития новых экологических инициатив. Он выразил уверенность, что в будущем в Подмосковье будет сформировано новое культурное пространство, где люди с детства будут понимать важность охраны природы и будут демонстрировать это на практике.

В апреле 2024 года Мособлдума утвердила закон об экологическом образовании, просвещении и развитии экологической культуры в Московской области. Основные цели этого законодательного акта включают в себя повышение уровня экологического образования и информирование населения об экологической безопасности.

Важной работой, проведенной в Московской области, является закрытие 39 полигонов твердых коммунальных отходов, причем на 21 из них уже завершена рекультивация. На следующие годы запланировано завершить рекультивацию еще шести полигонов.

Подмосковье активно внедряет современную систему управления отходами, стремясь к максимальной сортировке и переработке мусора. В регионе уже построены 11 комплексов по переработке отходов, а также созданы площадки для утилизации.

Охрана лесов также находится под пристальным наблюдением в Подмосковье. Система мониторинга пожарной опасности в лесах включает в себя передовое оборудование, что обеспечивает стабильную противопожарную обстановку в регионе.

В рамках усилий по улучшению состояния водных объектов с 2013 года в Подмосковье были расчищены участки рек протяженностью более 97 километров. Продолжаются работы по очистке рек и озер.

Кроме того, успешно реализуется программа «100 прудов и озер», которая охватывает более 150 объектов, подвергнутых комплексной очистке за предыдущие годы.

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Законы Мособлдума Экология
05 июня 2024, 21:09
Статистику рождаемости с начала года опубликовали в Подмосковье
Министерство социального развития Подмосковья
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Больницы Московской области зарегистрировали рождение свыше 15 тысяч мальчиков и чуть меньше 14,5 тысячи девочек. Министерство социального развития Подмосковья приводит соответствующую статистику на основе информации с начала 2024 года.

Первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева отметила, что в Подмосковье ежегодно рождается более 70 тысяч детей.

«И тенденция нашего региона, что мальчиков у нас рождается больше чем девочек, а каждая 10-я семья - многодетная», - добавила Людмила Болатаева.

При этом в регионе предоставляется комплексная услуга, которая помогает родителям легко получить первичные документы на ребенка, а также выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочную коробку «Я родился в Подмосковье». Все эти процедуры проводятся оперативно и без лишних хлопот, прямо в родильной палате.

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Статистика Дети Больницы Семья
05 июня 2024, 21:06
Фехтовальщики из Химок стали победителями турнира «Сурские клинки»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Ученики спортивной школы олимпийского резерва выступили от Химок на турнире по фехтованию «Сурские клинки». Они стали чемпионами как в личных, так и в командных программах. Всего за победу боролись свыше 240 участников.

Золото в своих возрастных категориях заслужили Лазарев и Виктория Точенова. Серебро среди девочек до 12 лет взяла Анастасия Пудова. В командных зачетах в той же группе победителями в составе сборной Подмосковья стали Мария Гриценко, Виктория Точенова и Анастасия Пудова. Среди мальчиков - Даниил Песков и Матвей Власов. Третье командное место в старшей группе заняли Алиса Агапова, Кристина Ильина, Мария Луценко и Юлия Щербакова, а в младшей - Ксения Карасева, Александра Кузьмина, Ева Орлова и Елизавета Поликарпова.

«В городском округе Химки „Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию“ одна из немногих в нашей стране специализируется по всем видам фехтовальной олимпийской программы: рапира, шпага, сабля. За период ее действия воспитана целая плеяда блестящих спортсменов - победителей и призеров первенств России, Европы, мира, Олимпийских игр, Юношеских Олимпийских игр и различных международных турниров, входящих в зачет Кубков мира», - отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Всего участие в турнире приняли 140 фехтовальщиков в возрасте до 15 лет и свыше 100 спортсменов до 12 лет. Они соревновались за восемь комплектов медалей.

Напомним, что фехтовальщики из Химок ранее взяли серебро и бронзу на Открытом чемпионате союзного государства по фехтованию в Минске.

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Спортсмены Школы Химки Золото
05 июня 2024, 20:55
Новые корпуса построят в ЖК «Резиденция Сколково» в Одинцове в 2027 году
Главгосстройнадзор МО
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Специалисты Главгосстройнадзора Московской области получили уведомление о начале строительства девятиэтажных корпусов № 2.1 и № 2.2 в рамках ЖК «Резиденция Сколково» в поселке Заречье в Одинцове. Застройщиком микрорайона является компания «СЗ Резиденции Сколково».

По данным проекта, корпус № 2.1 будет вмещать 215 квартир на площади застройки 2,6 тысячи квадратных метров, а корпус № 2.2 - 256 квартир на площади застройки 3,2 тысячи квадратных метров. В планах предусмотрены подземные парковки, коммерческие помещения с отдельным входом, а также колясочные и кладовые.

Дворовые площадки разрабатываются в концепции «двор без машин» с обширной детской и спортивной инфраструктурой. Всего в микрорайоне будет построено 12 корпусов. Планируемая дата завершения строительства - второй квартал 2027 года.

На территории комплекса уже построены два муниципальных детских сада с бассейном на 170 и 115 мест соответственно. В 2026 году планируется возведение школы на 750 учеников.

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Одинцово Строительство Квартиры
05 июня 2024, 20:52
Максимальные баллы по ЕГЭ получили 10 школьников из Мытищ
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Стали опубликованы первые результаты Единого государственного экзамена по химии, географии и литературе. Стобалльниками стали 10 школьников из Мытищ.

Максимальный балл по химии получили трое одиннадцатиклассников из школы № 6 и «Классика-М». Шесть выпускников набрали по 100 баллов по литературе. Они обучались в школах № 10, 19, 32, 33, а также в международной гимназии в Новых Вешках. Наивысший балл по химии получил ученик школы № 19.

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ЕГЭ Мытищи Школьники Экзамены Литература

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