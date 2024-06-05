Промежуточные итоги реализации экологических проектов подвели в Подмосковье

Председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин отметил, что этот закон стал отправной точкой для развития новых экологических инициатив. Он выразил уверенность, что в будущем в Подмосковье будет сформировано новое культурное пространство, где люди с детства будут понимать важность охраны природы и будут демонстрировать это на практике.

В апреле 2024 года Мособлдума утвердила закон об экологическом образовании, просвещении и развитии экологической культуры в Московской области. Основные цели этого законодательного акта включают в себя повышение уровня экологического образования и информирование населения об экологической безопасности.

Важной работой, проведенной в Московской области, является закрытие 39 полигонов твердых коммунальных отходов, причем на 21 из них уже завершена рекультивация. На следующие годы запланировано завершить рекультивацию еще шести полигонов.

Подмосковье активно внедряет современную систему управления отходами, стремясь к максимальной сортировке и переработке мусора. В регионе уже построены 11 комплексов по переработке отходов, а также созданы площадки для утилизации.

Охрана лесов также находится под пристальным наблюдением в Подмосковье. Система мониторинга пожарной опасности в лесах включает в себя передовое оборудование, что обеспечивает стабильную противопожарную обстановку в регионе.

В рамках усилий по улучшению состояния водных объектов с 2013 года в Подмосковье были расчищены участки рек протяженностью более 97 километров. Продолжаются работы по очистке рек и озер.

Кроме того, успешно реализуется программа «100 прудов и озер», которая охватывает более 150 объектов, подвергнутых комплексной очистке за предыдущие годы.

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