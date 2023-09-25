Промежуточные итоги работы подвели в Богородском лесничестве

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Помимо этого, с начала года в лесничестве прочистили более 80 километров минерализованных полос и около 30 километров просек, а также отремонтировали 21 место отдыха.

«Начался грибной сезон. При посещении лесного массива обязательно заряжайте полностью телефон, возьми с собой питьевую воду и спички», - напомнила инженер по охране и защите леса первой категории Олеся Воронкова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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