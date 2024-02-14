Промерзание стен устранили в 222 квартирах Подмосковья с начала года

В ГУСТ Московской области сообщили, что работы проводились в Балашихе на улице Мира, дом 13. Промерзания устранила УК «Энтузиаст». В Люберцах работали на Комсомольской, 15 силами АО «ЛГЖТ». В Щелкове условия проживания улучшили в доме № 25 на Талсинской улице. Заявки закрыла УК «Альтаир».

Если в квартире промерзают стены, необходимо сообщить об этом в управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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