Промерзание стен устранили более чем в 30 квартирах в Подмосковье в октябре

Стены могут промерзнуть в помещениях с повышенной влажностью и недостаточной теплоизоляцией. Из-за этого в квартире может появиться плесень и грибок. На нарушения могут указывать трещины, потемнения, отслоение штукатурки и холодные участки.

В октябре промерзание устранили более чем в 30 квартирах. Работы провели под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

При обнаружении признаком промерзания жителям советуют обращаться в управляющую компанию.